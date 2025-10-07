Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

Albert Sambi Lokonga revient en forme avec Hambourg. Ralenti par quelques blessures ces dernières saisons, il est bien déterminé à s'imposer en Bundesliga.

Ce weekend, Albert Sambi Lokonga a inscrit son tout premier but pour Hambourg. Titulaire pour la première fois en Bundesliga, le Verviétois a ouvert la marque en reprenant un ballon renvoyé par le poteau, d'une course très intelligente pour se faire oublier par la défense.

Définitivement transféré par le HSV en provenance d'Arsenal, Sambi était arrivé en manque de rythme au début du mois de septembre et a logiquement pris un peu de temps pour se remettre dans le bain. Le voici désormais lancé.

Un but pour se faire adopter

Pour ne rien gâcher à la fête, l'équipe tourne bien. Ce weekend, Hambourg (qui aligne également Luk Vuskovic et Jean-Luc Dompé) s'est imposé 4-0 contre Mayence. Les 57 000 supporters du Volksparkstadion ont fait du bruit.

"Mais c'est difficile de dire que je n'ai pas joué dans un stade plus impressionnant, car j'ai déjà joué à Séville", tempère Lokonga au micro de Sporza. Cela dit, revenir en forme dans un tel environnement pourrait potentiellement l'aider à revenir en équipe nationale plus tard dans la saison.

L'ancien Anderlechtois avait été repris par Domenico Tedesco lors de sa dernière sélection mais n'a pas encore été appelé par Rudi Garcia. Avec la Coupe du Monde à l'issue de la saison, la motivation est bien là : "C'est un secret, mais c'est écrit quelque part".

Albert Sambi Lokonga reste humble. Il sait que son absence des dernières sélections n'est que logique, "parce que je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps". Malgré la concurrence accrue au milieu de terrain, il faudra sans doute l'inclure dans le débat s'il continue sur sa lancée dans les prochains mois.