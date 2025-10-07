Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"
Les Diables Rouges ont repris leurs quartiers à Tubize pour ce nouveau rassemblement. Le groupe choisi par Rudi Garcia apporte quelques enseignements.

L'un des principaux enjeux de la sélection dévoilée vendredi résidait en attaque. En l'absence de Romelu Lukaku, beaucoup auraient aimé voir Romeo Vermant et/ou Lucas Stassin pour venir concurrencer un Loïs Openda souvent à la peine en équipe nationale.

"J’aurais bien aimé les voir", réagit Felice Mazzù dans Complètement Foot. "Rudi Garcia estime peut-être que Michy Batshuayi apporte quelque chose en plus dans le vestiaire. Peut-être qu’il fait vivre le groupe".

Les deux attaquants seront donc au service de Gill Swerts avec les U21 : "C’est bien de garder une connexion avec la deuxième équipe. C’est aussi un signal pour que l’atmosphère globale reste positive autour des équipes nationales".

Lukebakio plutôt que Bakayoko

Un autre choix fort est l'absence de Johan Bakayoko. L'ancien du PSV n'a pas encore été appelé par Rudi Garcia, il monte pourtant en puissance avec Leipzig : "Garcia pouvait reprendre Bakayoko ou Lukebakio. Il a repris Lukebakio qu’il avait remplacé après l’avoir fait monter au jeu contre le pays de Galles. C’est lui donner aussi un signal : je te refais confiance. Mais je pense que Bakayoko va revenir en sélection".

Charles De Ketelaere est également présent malgré ses pépins physiques : "C’est quelqu’un qui est devenu important pour pouvoir conserver le ballon pour jouer entre les lignes et servir de relais. Et il est sans doute là en prévision des deux matches. Rudi Garcia espère qu’il sera prêt au moins pour le deuxième match".

Belgique

