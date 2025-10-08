Pas idéal pour Rudi Garcia : vers un deuxième forfait chez les Diables pour la trêve de novembre ?

Absent en raison d'une blessure pour la trêve internationale d'octobre, Youri Tielemans ne devrait pas, non plus, être présent au mois de novembre. Sa blessure met plus de temps à se résorber, et les relations entre l'Union belge et Aston Villa sur la gestion des blessés ne sont pas au beau fixe.

Rudi Garcia est privé de plusieurs éléments clés pour cette trêve internationale d’octobre, décisive pour des Diables Rouges qui affronteront la Macédoine du Nord et le Pays de Galles, leurs deux principaux concurrents dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Romelu Lukaku, est notamment absent en raison d’une blessure, tout comme Youri Tielemans, désigné capitaine "fixe" au mois de septembre, mais lui aussi blessé.

Youri Tielemans également absent en novembre ?

Le sélectionneur des Diables pourrait être confronté au même problème en novembre, puisque la lésion au mollet de Youri Tielemans est un peu plus importante que prévu, ce qui devrait le tenir éloigné des terrains encore quelques semaines, écrit la Dernière Heure.

Aston Villa ne compte pas précipiter son retour — et encore moins pour les beaux yeux de l’Union belge. Ces derniers temps, les relations entre la fédération et le club de Premier League ne sont pas au beau fixe, notamment à cause de la gestion des joueurs blessés.

Le cas d’Amadou Onana, incertain depuis plusieurs semaines mais aligné dès que possible par le club de Birmingham, frustre particulièrement Rudi Garcia. Si Youri Tielemans venait à rejouer avec Aston Villa juste avant la trêve internationale de novembre, il est très probable qu’Unai Emery fasse le nécessaire pour le retenir au Villa Park. Pour rappel, Romelu Lukaku est d'ores et déjà forfait pour cette trêve de novembre.

