Pas de Benteke chez les Diables Rouges : le sélectionneur Rudi Garcia explique pourquoi

La sélection des Diables Rouges pour les prochaines rencontres internationales soulève des questions. Même si cela n'est pas une surprise, Christian Benteke n'a pas été repris. Le sélectionneur s'est exprimé à ce sujet.

Selon le sélectionneur national Rudi Garcia, il n’est pas prévu de convoquer un attaquant supplémentaire à la dernière minute, alors que Charles De Ketelaere reste incertain. "Cela ne devrait pas se produire", a-t-il déclaré d'après le Nieuwsblad.

Le staff technique a opté pour 22 joueurs de champ, alors que seulement 20 places sont disponibles. "Cela signifie qu’en cas d’absence de l’un ou de l’autre, nous avons déjà suffisamment d’options dans le groupe", a ajouté Garcia.

Le sélectionneur souligne la polyvalence de certains joueurs de sa sélection. Ainsi, Leandro Trossard, qui évolue à Arsenal, peut également occuper le poste d’avant-centre si nécessaire. "Leandro Trossard joue parfois aussi dans ce rôle à Arsenal et il est en forme", a précisé Garcia. "Encore une fois, il n’y a pas de manque de solutions pour le poste de numéro 9."

Un retour de Christian Benteke chez les Diables Rouges ?

En dehors du noyau principal, de jeunes talents comme Romeo Vermant (21 ans) et Lucas Stassin (20 ans) sont également suivis, mais ont été convoqués avec l’équipe espoirs nationale. Le nom de Christian Benteke a aussi été évoqué. L’attaquant de 34 ans a inscrit 9 buts en 22 matchs cette saison avec DC United, en MLS américaine.





Garcia reconnaît le sens du but de Benteke, mais nuance sa situation : "La MLS est loin d’ici, et son club ne réalise pas une très bonne saison", a-t-il expliqué. Bien qu’il considère toujours Benteke comme un buteur, Garcia estime que Michy Batshuayi représente une option plus adaptée : "Benteke reste un buteur, mais Batshuayi l’est aussi", a-t-il affirmé. De plus, Batshuayi joue en Europe, ce qui constitue selon Garcia un avantage supplémentaire : "Même s’il a moins de temps de jeu", a conclu le sélectionneur français.