Pas de Benteke chez les Diables Rouges : le sélectionneur Rudi Garcia explique pourquoi

Pas de Benteke chez les Diables Rouges : le sélectionneur Rudi Garcia explique pourquoi
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2603

La sélection des Diables Rouges pour les prochaines rencontres internationales soulève des questions. Même si cela n'est pas une surprise, Christian Benteke n'a pas été repris. Le sélectionneur s'est exprimé à ce sujet.

Selon le sélectionneur national Rudi Garcia, il n’est pas prévu de convoquer un attaquant supplémentaire à la dernière minute, alors que Charles De Ketelaere reste incertain. "Cela ne devrait pas se produire", a-t-il déclaré d'après le Nieuwsblad.

Le staff technique a opté pour 22 joueurs de champ, alors que seulement 20 places sont disponibles. "Cela signifie qu’en cas d’absence de l’un ou de l’autre, nous avons déjà suffisamment d’options dans le groupe", a ajouté Garcia.

Le sélectionneur souligne la polyvalence de certains joueurs de sa sélection. Ainsi, Leandro Trossard, qui évolue à Arsenal, peut également occuper le poste d’avant-centre si nécessaire. "Leandro Trossard joue parfois aussi dans ce rôle à Arsenal et il est en forme", a précisé Garcia. "Encore une fois, il n’y a pas de manque de solutions pour le poste de numéro 9."

Un retour de Christian Benteke chez les Diables Rouges ? 

En dehors du noyau principal, de jeunes talents comme Romeo Vermant (21 ans) et Lucas Stassin (20 ans) sont également suivis, mais ont été convoqués avec l’équipe espoirs nationale. Le nom de Christian Benteke a aussi été évoqué. L’attaquant de 34 ans a inscrit 9 buts en 22 matchs cette saison avec DC United, en MLS américaine.

Garcia reconnaît le sens du but de Benteke, mais nuance sa situation : "La MLS est loin d’ici, et son club ne réalise pas une très bonne saison", a-t-il expliqué. Bien qu’il considère toujours Benteke comme un buteur, Garcia estime que Michy Batshuayi représente une option plus adaptée : "Benteke reste un buteur, mais Batshuayi l’est aussi", a-t-il affirmé. De plus, Batshuayi joue en Europe, ce qui constitue selon Garcia un avantage supplémentaire : "Même s’il a moins de temps de jeu", a conclu le sélectionneur français.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Christian Benteke
Rudi Garcia

Plus de news

Rudi Garcia donne des nouvelles des blessures d'Amadou Onana et de Charles De Ketelaere

Rudi Garcia donne des nouvelles des blessures d'Amadou Onana et de Charles De Ketelaere

18:20
Sébastien Pocognoli, l'entraîneur qui relancera Paul Pogba ? Mauvaise nouvelle concernant le Français

Sébastien Pocognoli, l'entraîneur qui relancera Paul Pogba ? Mauvaise nouvelle concernant le Français

18:00
"Rik De Mil correspond bien à l'ADN de l'Union" : Anthony Moris évoque le départ de Sébastien Pocognoli

"Rik De Mil correspond bien à l'ADN de l'Union" : Anthony Moris évoque le départ de Sébastien Pocognoli

17:00
"J'essaie de ne pas trop me concentrer sur ça" : Vincent Kompany réagit aux 10 victoires de suite du Bayern

"J'essaie de ne pas trop me concentrer sur ça" : Vincent Kompany réagit aux 10 victoires de suite du Bayern

16:30
Pourquoi l'Union Saint-Gilloise perd encore son entraîneur après une saison réussie ?

Pourquoi l'Union Saint-Gilloise perd encore son entraîneur après une saison réussie ?

16:00
Un ancien joueur de Pro League grièvement touché après un choc violent

Un ancien joueur de Pro League grièvement touché après un choc violent

15:40
Jonas De Roeck (ex-Antwerp et Anderlecht) en route pour... Bruges ?

Jonas De Roeck (ex-Antwerp et Anderlecht) en route pour... Bruges ?

15:20
🎥 Nathan Ngoy donne son opinion sur les jeunes joueurs tentés par un départ vers l'Arabie saoudite

🎥 Nathan Ngoy donne son opinion sur les jeunes joueurs tentés par un départ vers l'Arabie saoudite

15:00
De Charleroi aux Émirats : les Diables vont croiser un ancien Zèbre et une valeur sûre de Pro League

De Charleroi aux Émirats : les Diables vont croiser un ancien Zèbre et une valeur sûre de Pro League

12:20
Un jeune Diable Rouge révèle pourquoi il n'a pas rejoint Anderlecht, pourtant venu aux nouvelles cet été

Un jeune Diable Rouge révèle pourquoi il n'a pas rejoint Anderlecht, pourtant venu aux nouvelles cet été

13:30
20 ans plus tard, personne n'a oublié : comment La Gantoise veut 'se venger' pour Kevin De Bruyne

20 ans plus tard, personne n'a oublié : comment La Gantoise veut 'se venger' pour Kevin De Bruyne

13:00
Une légende du Bayern encense le travail de Vincent Kompany : "Ce n'était pas le cas auparavant"

Une légende du Bayern encense le travail de Vincent Kompany : "Ce n'était pas le cas auparavant"

14:20
Un Diable attendu au tournant demain soir : "Il se met une pression énorme"

Un Diable attendu au tournant demain soir : "Il se met une pression énorme"

11:20
Un pays africain décroche son billet pour la Coupe du monde 2026

Un pays africain décroche son billet pour la Coupe du monde 2026

14:00
Le grand saut dès cet hiver ? Comment Zeno Debast pourrait rapporter très gros à Anderlecht

Le grand saut dès cet hiver ? Comment Zeno Debast pourrait rapporter très gros à Anderlecht

11:40
Quatrième du Ballon d'or, aujourd'hui vendeur d'aspirateurs : "J'étais fatigué de m'entraîner tous les jours"

Quatrième du Ballon d'or, aujourd'hui vendeur d'aspirateurs : "J'étais fatigué de m'entraîner tous les jours"

12:40
"Je pouvais déjà partir en hiver" : les confidences de Nathan Ngoy sur son départ du Standard

"Je pouvais déjà partir en hiver" : les confidences de Nathan Ngoy sur son départ du Standard

12:00
Rik De Mil pour succéder à Pocognoli sur le banc de l'Union ? Le jeu des chaises musicales s'emballe

Rik De Mil pour succéder à Pocognoli sur le banc de l'Union ? Le jeu des chaises musicales s'emballe

10:54
6
Gand en rêvait, les Diables l'ont (déjà) fait : une première depuis de longs mois

Gand en rêvait, les Diables l'ont (déjà) fait : une première depuis de longs mois

08:00
Le moment tant redouté par l'Union : Sébastien Pocognoli va bel et bien s'en aller !

Le moment tant redouté par l'Union : Sébastien Pocognoli va bel et bien s'en aller !

10:33
3
Retour inattendu ? Un club de Pro League accueille en test...le transfert sortant le plus cher de son histoire

Retour inattendu ? Un club de Pro League accueille en test...le transfert sortant le plus cher de son histoire

10:00
La rencontre qui a marqué à vie Marco Kana : "Ce n'est que pendant la nuit que j'ai réalisé"

La rencontre qui a marqué à vie Marco Kana : "Ce n'est que pendant la nuit que j'ai réalisé"

09:30
Tremblement de terre à l'Union ? La menace se précise pour Sébastien Pocognoli

Tremblement de terre à l'Union ? La menace se précise pour Sébastien Pocognoli

09:00
1
Un joueur de Charleroi appelé pour la deuxième fois chez les Diablotins : "Une fierté d'être là"

Un joueur de Charleroi appelé pour la deuxième fois chez les Diablotins : "Une fierté d'être là"

08:30
Marc Brys sur le départ ? Un nouveau challenge pourrait l'attendre

Marc Brys sur le départ ? Un nouveau challenge pourrait l'attendre

07:40
Les Francs Borains et Seraing persévèrent : la plainte qui pourrait remettre en question la suite de la saison

Les Francs Borains et Seraing persévèrent : la plainte qui pourrait remettre en question la suite de la saison

07:20
L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany

L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany

07:00
Un transfert qui pourrait coûter cher : la qualification en Ligue des champions a un prix pour l'Union

Un transfert qui pourrait coûter cher : la qualification en Ligue des champions a un prix pour l'Union

06:30
"Domenico Tedesco a tout gâché" : l'ex-coach des Espoirs règle ses comptes

"Domenico Tedesco a tout gâché" : l'ex-coach des Espoirs règle ses comptes

20:00
1
Le rêve mondial s'effondre pour un sélectionneur belge et son équipe

Le rêve mondial s'effondre pour un sélectionneur belge et son équipe

23:00
Premier match réussi : les U17 belges assurent l'essentiel face à la Moldavie

Premier match réussi : les U17 belges assurent l'essentiel face à la Moldavie

22:30
"Il devait être dans cette sélection" : Philippe Albert tacle la liste de Rudi Garcia

"Il devait être dans cette sélection" : Philippe Albert tacle la liste de Rudi Garcia

22:00
1
Grosse colère : les supporters carolos prennent une décision choc pour le match contre le RFC Liège

Grosse colère : les supporters carolos prennent une décision choc pour le match contre le RFC Liège

21:00
1
Le KV Malines secoué par une mauvaise nouvelle

Le KV Malines secoué par une mauvaise nouvelle

21:41
La dernière solution pour sauver Anderlecht ? Une piste radicale évoquée

La dernière solution pour sauver Anderlecht ? Une piste radicale évoquée

21:20
13 ans en Mauve avant le grand départ : "Pour que ma carrière décolle, il fallait que je me mette en danger"

13 ans en Mauve avant le grand départ : "Pour que ma carrière décolle, il fallait que je me mette en danger"

20:40

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 7
Finlande Finlande 0-1 Lituanie Lituanie
Iles Féroë Iles Féroë 20:45 Montenegro Montenegro
Chypre Chypre 20:45 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Autriche Autriche 20:45 Saint-Marin Saint-Marin
Ecosse Ecosse 20:45 Grèce Grèce
Malte Malte 20:45 Pays-Bas Pays-Bas
République tchèque République tchèque 20:45 Croatie Croatie
Biélorussie Biélorussie 20:45 Danemark Danemark
Kazakhstan Kazakhstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Allemagne Allemagne 10/10 Luxembourg Luxembourg
Irlande du Nord Irlande du Nord 10/10 Slovaquie Slovaquie
Suède Suède 10/10 Suisse Suisse
Belgique Belgique 10/10 Macédoine Macédoine
Kosovo Kosovo 10/10 Slovénie Slovénie
France France 10/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Islande Islande 10/10 Ukraine Ukraine
Lettonie Lettonie 11/10 Andorre Andorre
Norvège Norvège 11/10 Israël Israël
Hongrie Hongrie 11/10 Arménie Arménie
Serbie Serbie 11/10 Albanie Albanie
Bulgarie Bulgarie 11/10 Turquie Turquie
Estonie Estonie 11/10 Italie Italie
Portugal Portugal 11/10 Irlande Irlande
Espagne Espagne 11/10 Georgie Georgie
Pays-Bas Pays-Bas 11/10 Finlande Finlande
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved