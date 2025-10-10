Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée
Photo: © photonews

Parallèlement au match des Diables, plusieurs rencontres se jouaient ce soir sur la route de la Coupe du Monde. Petit tour d'horizon des principaux résultats.

On commence ce tour d'Europe avec l'Allemagne, qui était sous pression face au Luxembourg. Vaincue en Slovaquie, la Mannschaft a réagi avec la manière ce soir. Après un peu plus de dix minutes, David Raum ouvrait la marque d'un coup franc magistralement donné.

Dix minutes plus tard, la messe était dite : l'Allemagne doublait la mise sur penalty et se retrouvait à 11 contre 10. La double peine à l'encontre du Luxembourg a scellé le score de la rencontre : les hommes de Julian Nagelsmann ont tranquillement géré la suite, corsant l'addition via Serge Gnabry et Joshua Kimmich en début de deuxième mi-temps.

4-0, c'est aussi le score final. Et pourtant, le tarif aurait pu être plus lourd sans Anthony Moris : pendant que les visiteurs comptabilisent une seule frappe au but, les Allemands (qui ont eu le ballon pendant 84% de la rencontre) ont tiré 31 fois au but. Une soirée sans histoire, d'autant plus que la Slovaquie s'est inclinée 2-0 en Irlande du Nord, plombée par un but contre son camp de Patrik Hrosovsky.

Mbappé sort le grand jeu

Nos voisins français ont eux aussi dominé les débats contre l'Azerbaïdjan. Mais ils ont eu besoin d'un peu plus de temps pour traduire cela au marquoir. Il a même fallu un exploit personnel pour que le score ne reste pas vierge jusqu'au repos. Et quand on parle d'exploit personnel, Kylian Mbappé n'est jamais loin. C'est lui qui a porté la France aux commandes d'un but absolument splendide.

Dans le deuxième acte, Adrien Rabiot et Florian Thauvin ont garanti aux troupes de Didier Deschamps une fin de match sans histoire (3-0, score final). L'autre rencontre du groupe s'est révélée plus débridée, avec une victoire 3-5 de l'Ukraine en Islande.

Enfin, notons la victoire 0-2 de la Suisse en Suède pour asseoir sa domination sur le groupe B et le 0-0 entre le Kosovo et la Slovénie.

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe)
France
Ukraine

