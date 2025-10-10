"Il n'y a que là qu'on saura" : Marouane Fellaini juge les débuts de Rudi Garcia chez les Diables Rouges

Marouane Fellaini ne suit plus vraiment la Jupiler Pro League, mais plutôt la Ligue des Champions et les Diables Rouges. L'ancien milieu de terrain s'est éloigné du monde du football, mais il reste tout de même en contact avec ses anciens coéquipiers, encore actifs ou non.

Retraité depuis deux ans, Marouane Fellaini vit aujourd'hui à Dubaï, où il s'est éloigné du monde du football. L'ancien milieu de terrain suit encore la Ligue des Champions, ainsi que les Diables Rouges, qu'il a représentés à 87 reprises en match officiel. Dans un entretien accordé à La Dernière Heure, il s'est exprimé sur la nouvelle génération et sur les débuts de Rudi Garcia sur le banc de la sélection.

"C'est dur de le juger, il y a eu trop de petits matchs pour se faire une réelle idée. Ses débuts ont été difficiles contre l'Ukraine. On verra l'été prochain à la Coupe du monde, il n'y a que là qu'on saura vraiment."

"Je suis fan de Doku, qui est un super joueur, et Bakayoko a clairement quelque chose. J'aime bien aussi Maxim De Cuyper. C'était marrant de voir Diego Moreira chez les Diables Rouges, je l'ai connu au Standard quand il était tout petit. Il peut devenir très bon. Lukaku et De Bruyne restent importants pour le développement de l'équipe, tout comme Tielemans, qui est devenu un taulier."

Un lien fort unit les Diables de la génération dorée

Membre important de la dite génération dorée des Diables, Marouane Fellaini est encore en contact plus ou moins régulier avec bon nombre de ses anciens coéquipiers. Il prend des nouvelles et félicite les joueurs quand ils changent de club ou accomplissent une bonne performance.





"Nous ne sommes plus tous en contact de façon régulière, mais un lien fort nous unit à jamais. Même sans se voir pendant un an, on va se retrouver et tomber dans les bras. J'ai vu Benteke pendant ses vacances et j'envoie quelques messages, notamment à Kevin (De Bruyne) quand il a signé à Naples. Je suis aussi en contact avec Eden (Hazard), que j'ai trois ou quatre fois par an au téléphone", a-t-il conclu.