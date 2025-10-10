Les Gallois ? Réduits en charpie : les Diablotins montrent le chemin pour lundi en plantant...sept buts

Les Gallois ? Réduits en charpie : les Diablotins montrent le chemin pour lundi en plantant...sept buts
Photo: © photonews
Les Diablotins se déplaçaient au Pays de Galles ce soir. Les hommes de Gill Swerts n'ont pas fait dans la dentelle.

Trois jours avant le match des Diables Rouges au Pays de Galles, notre équipe U21 ouvrait la voie chez les Gallois dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro. Les Diablotins étaient attendus de pied ferme après le partage concédé contre la Biélorussie en septembre.

Gill Swerts a aligné ce qu'il avait de meilleur, avec Kyriani Sabbe, Jorthy Mokio, Matte Smets et Matteo Dams devant Mike Penders. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre et Arthur Vermeeren étaient là pour assurer l'équilibre, laissant ainsi Samuel Mbangula, Diego Moreira, Lucas Stassin et Romeo Vermant porter le danger devant.

Un onze composé de plusieurs garçons déjà passés par les Diables...qui n'a pas tardé à faire mouche. Après à peine trois minutes de jeu, Jorthy Mokio a ouvert le score sur corner. Rapidement aux commandes, les Diablotins ont ensuite attendu la fin de mi-temps pour faire le break via Lucas Stassin, laissé trop seul au second poteau (0-2).

Une véritable correction

Nos compatriotes ont repris le deuxième acte comme ils avaient fini le premier, en trouvant le chemin des filets. Cette fois, c'est Romeo Vermant qui a fait la différence sur corner. 0-3 et bientôt 0-4 grâce à Stassin, auteur d'un doublé. Avant le petit bijou de Diego Moreira. Auteur d'un tout bon match, le Liégeois a ponctué sa prestation d'une frappe imparable dans la lucarne (69e, 0-5).

Ce sont ensuite les remplaçants qui ont participé à la fête : Norman Bassette (sur penalty) et Noah Adedeji-Sternberg ont ponctué l'addition dans les dernières minutes. Les Diablotins s'imposent donc 0-7, de quoi montrer aux 'grands' la voie à suivre pour lundi. Même si l'adversaire risque d'être un poil plus difficile à manoeuvrer.

Belgique

