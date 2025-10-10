Lourde défaite pour le Pays de Galles avant d'affronter la Belgique

Futur adversaire des Diables Rouges, le Pays de Galles recevra la Belgique avec une défaite en tête, lundi prochain.

Les hommes de Craig Bellamy se sont inclinés 3-0 face à leur voisin anglais ce jeudi en match amical. Les buts ont été inscrits par Morgan Rogers (3e), Ollie Watkins (11e) et Bukayo Saka (20e).

La rencontre, qui se déroulait à Wembley, a vu sans surprise les Anglais dominer avec 64 % de possession contre 36 pour les Gallois. Seuls deux tirs cadrés sur dix étaient à signaler pour le Pays de Galles.

Un résultat évidemment décevant pour le futur adversaire des Diables Rouges, qui avait à cœur de s’imposer face à son voisin. Même s’il ne s’agit que d’un match amical, cette rencontre pourrait impacter le moral des joueurs gallois.

L’entraîneur ne voulait d’ailleurs pas considérer cette rencontre comme réellement amicale : "Je n’y crois pas à un match amical. Cela n’existe pas quand on représente son pays. Nous respectons la force de nos adversaires, mais nous allons essayer de gagner. Nous sommes nos principaux rivaux. Il en a toujours été ainsi. Mais on représente un pays. C’est notre identité, et nous devons le montrer à chaque match."





Pays de Galles-Belgique, c'est lundi prochain

Les Gallois devront désormais relever la tête avant d’affronter la Belgique. Un match qui s’annonce crucial dans la course à une place de qualification pour le prochain Mondial. Le coup d’envoi sera donné lundi prochain à 20h45 à Cardiff.