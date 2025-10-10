Lourde défaite pour le Pays de Galles avant d'affronter la Belgique

Lourde défaite pour le Pays de Galles avant d'affronter la Belgique
Photo: © photonews

Futur adversaire des Diables Rouges, le Pays de Galles recevra la Belgique avec une défaite en tête, lundi prochain.

Les hommes de Craig Bellamy se sont inclinés 3-0 face à leur voisin anglais ce jeudi en match amical. Les buts ont été inscrits par Morgan Rogers (3e), Ollie Watkins (11e) et Bukayo Saka (20e).

La rencontre, qui se déroulait à Wembley, a vu sans surprise les Anglais dominer avec 64 % de possession contre 36 pour les Gallois. Seuls deux tirs cadrés sur dix étaient à signaler pour le Pays de Galles.

Un résultat évidemment décevant pour le futur adversaire des Diables Rouges, qui avait à cœur de s’imposer face à son voisin. Même s’il ne s’agit que d’un match amical, cette rencontre pourrait impacter le moral des joueurs gallois.

L’entraîneur ne voulait d’ailleurs pas considérer cette rencontre comme réellement amicale : "Je n’y crois pas à un match amical. Cela n’existe pas quand on représente son pays. Nous respectons la force de nos adversaires, mais nous allons essayer de gagner. Nous sommes nos principaux rivaux. Il en a toujours été ainsi. Mais on représente un pays. C’est notre identité, et nous devons le montrer à chaque match." 

Pays de Galles-Belgique, c'est lundi prochain

Les Gallois devront désormais relever la tête avant d’affronter la Belgique. Un match qui s’annonce crucial dans la course à une place de qualification pour le prochain Mondial. Le coup d’envoi sera donné lundi prochain à 20h45 à Cardiff.

