"Sans Lukaku, c'est différent" : la Macédoine du Nord croit en ses chances face à la Belgique

La Macédoine du Nord, bien consciente de son statut d'outsider, espère toutefois créer la surprise face à la Belgique. Un bon résultat à Gand rapprocherait considérablement les Macédoniens d'une qualification pour la Coupe du Monde 2026.

C'est une rencontre décisive que les Diables Rouges vont disputer ce vendredi soir, contre la Macédoine du Nord. Une victoire offrirait la première place du groupe à la Belgique avant un déplacement tout aussi décisif au Pays de Galles.

Actuellement en tête du groupe, les Macédoniens ont un match de plus, mais aussi un point de plus que la Belgique, et veulent croire en leurs chances de décrocher un résultat à la Planet Group Arena de Gand.

"Mes joueurs sont prêts à donner le maximum. Je m’attends à un match différent qu’à l’aller. La Belgique possède des joueurs fantastiques et est évidemment favorite, mais sans Romelu Lukaku, ce sera un match différent. Ce serait bien de décrocher un bon résultat ici", a déclaré le sélectionneur macédonien Blagoja Milevski en conférence de presse.

La Macédoine du Nord ne veut pas s'avouer vaincue

Au match aller, les Diables avaient été piégés et avaient partagé l'enjeu à Skopje (1-1). "Je m’attends à ce que la Belgique soit meilleure qu’à Skopje, donc nous devrons aussi jouer à un niveau plus élevé. Nous pouvons encore rêver de la Coupe du monde et nous devons donner le maximum."





De son côté, le défenseur macédonien de Saint-Trond Visar Musliu n'était pas tellement de l'avis de son sélectionneur. Selon lui, l'absence de Romelu Lukaku ne change pas grand-chose.

"Il y a d’autres joueurs. Ils n’ont pas le niveau de Lukaku, mais ce sont aussi de bons joueurs. Michy Batshuayi, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne peuvent aussi marquer. La Belgique est une équipe très solide", a-t-il prévenu.