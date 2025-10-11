Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

La victoire de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan 3-0 a été ternie par la blessure de Kylian Mbappé. Touché à la cheville, le capitaine des Bleus inquiète la presse espagnole.

La soirée aurait pu être parfaite pour l'Équipe de France. Une victoire, un but de leur capitaine… mais une blessure a gâché l'ambiance. Kylian Mbappé a quitté le terrain à la 83e minute, touché à la cheville.

Le Français n’était pas à 100 %. Arrivé à Clairefontaine avec une douleur à la cheville droite, il avait été ménagé à l’entraînement. Malgré ça, Didier Deschamps a choisi de l’aligner. Mbappé a répondu présent avec un but.

En conférence de presse, Deschamps a reconnu que la gêne était "assez importante". Le staff médical a pris la décision de libérer son capitaine. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir en Espagne.

Du côté d’AS, le ton est clair : "Il aurait dû être ménagé, pas exposé dans un match déjà plié", critique le quotidien. Même son de cloche chez Marca, qui note que "Mbappé a fait signe au banc qu’il ne pouvait plus continuer". L’inquiétude monte à huit jours du match face à Getafe.

Le club espérait récupérer Mbappé en forme, Le Real Madrid devra surveiller de près la cheville de superstar.

WC Qualification (Europe)
France
Azerbaïdjan
Kylian Mbappe Lottin

