Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

Radja Nainggolan a pris la parole au sujet des Diables Rouges sous Rudi Garcia. Le joueur du KSC Lokeren se montre assez optimiste quant à l'équipe nationale belge.

Rudi Garcia, l’ex-Diable Rouge le connaît bien : il a évolué sous ses ordres pendant deux saisons et demie à la Roma. Ils se sont récemment croisés aux Pro League Awards : "J’étais très heureux de le revoir à la cérémonie. Mais avant cela, je lui avais déjà envoyé des messages quand il avait été nommé sélectionneur des Diables."

Le Ninja apprécie beaucoup le tacticien français : "C’est un entraîneur avec qui j’ai pu avoir un rapport humain exceptionnel. Et en ce sens, il est parfait à la tête d’une sélection nationale, car il gère très bien son groupe, il est respecté par ses joueurs et il respecte aussi tout le monde."

"Il ne faut pas oublier non plus qu’il a aussi réalisé de beaux résultats dans sa carrière : à Lille, à la Roma, à Lyon. C’est une personne très gentille et honnête, ce qui est important dans un milieu où il en manque parfois," poursuit-il au micro du Soir.

Il a ensuite précisé ce que Rudi Garcia lui a insufflé : "De la sérénité et du calme. Il me disait de jouer mon jeu. Avant chaque match, il passait toujours dans ma chambre pour me donner encore un peu plus de motivation. Chose qu’il faisait, du reste, avec tous les autres joueurs aussi. Quand un entraîneur te rend heureux et te fait sentir important dans un groupe, tu irais au feu pour lui. C’est ce que j’ai ressenti avec Rudi Garcia."





Radja Nainggolan positif concernant les Diables Rouges

Radja Nainggolan est confiant pour les Diables Rouges : "Je trouve que les débuts sont positifs, même si, jusqu’ici, la sélection n’a pas encore eu de matches vraiment compliqués. En tout cas, avec l’équipe à disposition, la Belgique se doit d’aller au Mondial, car il y a des jeunes joueurs de qualité."

"Maintenant, quand on compare notre génération et l’actuelle, c’est totalement différent," souligne-t-il. "Regardez au milieu de terrain : il y avait Fellaini, Dembélé, Witsel, De Bruyne, moi, et maintenant Onana, Tielemans, Vermeeren… Si je dois choisir, je choisirai toujours un joueur de mon époque."