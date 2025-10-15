Analyse "C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans
Photo: © photonews
Par rapport à la génération dorée, les couloirs défensifs des Diables Rouges sont aujourd'hui bien plus fournis et talentueux. Néanmoins, il s'agit de joueurs qui aiment se projeter, quitte à laisser de l'espace, parfois trop, dans leur dos. Une correction que devra apporter Rudi Garcia.

Depuis l'arrivée de la génération dorée il y a une quinzaine d'années, les Diables Rouges se sont toujours montrés plus à l'aise devant que derrière. Déjà sous les ordres de Marc Wilmots, les talents offensifs se multipliaient, tandis que composer un secteur défensif de qualité était toujours un casse-tête pour le sélectionneur en place.

Et ce n'est pas tant la défense centrale qui est visée ici et qui l'était par le passé, mais plutôt les latéraux. Il y a quinze ans déjà, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld occupaient souvent les côtés gauche et droit du "quatre arrière", par manque de possibilités. Quand la Belgique évoluait avec trois défenseurs centraux et des pistons, le problème de ces derniers était déjà les replis défensifs, puisque les joueurs qui y étaient alignés étaient principalement à vocation offensive.

Le problème des latéraux n'est plus le même, mais il existe toujours

Aujourd'hui, la Belgique dispose de bien plus de talent à ces positions, avec des joueurs tels que Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Diego Moreira, sans oublier évidemment Thomas Meunier et Timothy Castagne. À la vue des profils, on constate déjà que le poste de latéral gauche chez la nouvelle génération est plus fourni que celui de latéral droit. Mais surtout, ce sont les caractéristiques de ces joueurs qui forcent certains ajustements.

Les cinq Diables précédemment cités sont tous, très souvent, portés vers l'offensive. Cela laisse donc des espaces dans le dos, qu'il faut couvrir. Et c'est encore un problème pour cette équipe nationale, qui donne trop de possibilités à l'adversaire en transition. Si Maxim De Cuyper peut encore rattraper un ailier parti devant lui grâce à sa vitesse, c'est un peu plus difficile pour Thomas Meunier (34 ans) qui doit compenser avec son placement et ses anticipations, en sachant que son opposant direct sera très souvent plus rapide et explosif que lui. Le constat est le même pour Castagne.

C'était aussi le cas au Pays de Galles, ce lundi. Après un premier quart d'heure compliqué, les Diables ont gagné en possession de balle et en maîtrise du jeu. Le bloc des Belges était plus haut, ce qui laissait logiquement des espaces aux Gallois dans le dos. Les centres de Sorba Thomas, Harry Wilson, David Brooks et Neco Williams étaient nombreux. Heureusement, presque tous dégagés par la défense centrale ou interceptés par Thibaut Courtois.

Il faudra fermer ces espaces avant la Coupe du monde

Présent dans le fan shop du FC Cardiff (lire : l'espace converti en zone mixte pour l'occasion), le portier du Real Madrid a constaté que de nombreux centres sont arrivés dans sa surface. À la Coupe du monde, une grande nation sera probablement capable d'en profiter et de faire plus mal que ce Pays de Galles.

"On a bien maîtrisé le match. On a juste laissé trop de centres, surtout sur le côté droit. Thomas revenait souvent dans l'axe et ils avaient la possibilité de centrer, c'était dangereux. Mais on a bien défendu, on a su trouver les espaces dans leur dos car ils montaient beaucoup, eux aussi. On l'a bien fait, le deuxième penalty vient de là. Le 2-3 était dommage, je me disais que ça va encore être dur sept ou huit minutes, mais on a eu la chance de mettre un joli but directement après, et on a aussi eu les occasions pour marquer plus de buts, surtout en première mi-temps."

Les Diables ont donc toujours un problème sur les côtés de leur défense, mais ce n'est plus le même. Là où les joueurs manquaient de qualité par le passé et que les défenseurs centraux étaient appelés pour dépanner, ils sont aujourd'hui pétris de talent, à tel point qu'ils se projettent énormément pour accompagner les offensives, quitte à parfois oublier un peu le dos. Il s'agit d'une correction que devra apporter Rudi Garcia, car les défis vont devenir de plus en plus importants pour cette nouvelle génération des Diables, et la marge d'erreur ne va cesser de se réduire.

Thibaut Courtois

