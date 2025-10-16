On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal
Photo: © photonews
Le Portugal a concédé un partage 2-2 contre la Hongrie. La presse locale est très remontée contre Roberto Martinez.

La rencontre face aux Hongrois aurait pu permettre à la Seleção de valider son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Le partage les oblige à devoir patienter encore un peu. "C'est une bonne chose, cela nous promet deux matchs compétitifs en novembre", a réagi Roberto Martinez en conférence de presse, le sourire aux lèvres.

Une réponse qui a ulcéré les observateurs portugais. Martinez est très contesté : regroupés dans leur rectangle en fin de match, ses joueurs ont fini par concéder l'égalisation : "Je pense que c’était une décision stratégique d’essayer de terminer le match avec un bloc plus pragmatique. Mais ce n’est pas notre manière de jouer".

"Notre style, c’est d’avoir le ballon. On ne peut pas renier notre identité simplement pour protéger un résultat. Nous devons comprendre ce qui s’est passé pour mieux gérer les deux derniers matchs", a-t-il tout de même reconnu.

Les critiques reprennent de plus belle

Comme en Belgique, ses explications peinent à convaincre. Notre ancien sélectionneur a une nouvelle fois les oreilles qui sifflent. Les médias portugais lui reprochent sa langue de bois à outrance, le totem d'immunité accordé à certains cadres en méforme et un style de jeu ennuyeux à souhait. "Le résultat face à la Hongrie n'est que la conséquence naturelle de ses choix", a ainsi écrit A Bola, l'un des médias les plus lus du pays.

Lors de ce rassemblement, Roberto Martinez avait déjà passablement irrité le PSG en convoquant João Neves. Quelques jours avant l'annonce de la sélection, le milieu de terrain était au plus mal, déclarant que s'il forçait, "son corps allait céder". Il a finalement déclaré forfait.

Portugal

