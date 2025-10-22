Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

Lundi prochain commence la Coupe du Monde U17, pour laquelle Bob Browaeys a révélé sa sélection. La présence de Jorthy Mokio et Nathan De Cat a été longuement commentée, mais ce ne sont pas les seuls noms à suivre au Qatar.

La Belgique débutera sa Coupe du Monde U17 lundi prochain (3 novembre), avec un sacré morceau d'entrée de jeu : l'Argentine. Un choc pour lequel les jeunes de Bob Browaeys seront privés de deux cadres : Jorthy Mokio et Nathan De Cat ne rejoindront le groupe qu'à partir des matchs à élimination directe.

Le cas de Nathan De Cat a été très discuté : initialement, le RSCA ne voulait pas laisser son milieu de terrain aller au Qatar du tout. Finalement, il pourra y aller durant la trêve internationale, mais devra revenir pour le match contre Bruges le 23 novembre. Mokio, lui, a l'autorisation de disputer le tournoi jusqu'à la fin.

Mais au-delà de ces deux grands talents, qui sont bien sûr les têtes d'affiche du noyau belge, les Diablotins peuvent compter sur d'autres pépites. Nous vous en présentons quelques-unes.

Lucca Brughmans (KRC Genk/Jong Genk)

Il est l'un des noms les plus connus de cette liste. Lucca Brughmans est en effet présenté comme le futur grand talent sorti de la fameuse école de gardiens du Racing Genk, successeur des Courtois, Casteels, Vandevoordt et Penders. Troisième gardien de l'équipe A, il brille déjà avec le Jong Genk.

Axl Wins (Club NXT)

Après De Cuyper, Seys, Sabbe ou encore Spileers, Axl Wins pourrait bien être l'un des prochains défenseurs made in Bruges à crever l'écran. Arrière gauche des U17 à l'Euro en juin dernier, Wins peut également évoluer en défense centrale. S'il ne joue pas encore en Challenger Pro League, il y a déjà pris place sur le banc. 

Noah Fernandez (PSV Eindhoven/Jong PSV)

Récemment, le tout grand talent Noah Fernandez a pu faire ses débuts en Eredivisie, et son coach Peter Bosz a reconnu que le jeune milieu créatif "le méritait depuis longtemps". Pur produit du centre de formation du PSV, Fernandez est un "baller", un vrai, qui brûle les étapes en débutant avec l'équipe A la même saison que ses débuts en D2 néerlandaise avec le Jong PSV.

Jesse Bisiwu (Club NXT)

Cette saison, Jesse Bisiwu a déjà donné sa carte de visite à l'Europe avec un raid fantastique en Youth League face à l'Atalanta Bergame. L'insaisissable ailier s'était offert un doublé (à revoir ici), quelques mois après avoir déjà marqué la fin de saison du Club NXT en Challenger Pro League. Il sera certainement l'une des attractions de l'équipe belge dans cette Coupe du Monde U17.

René Mitongo (Standard/SL16)

Meilleur buteur de cette sélection U17 (12 caps, 5 buts), la pépite du Standard René Mitongo est déjà apparu à deux reprises cette saison en Jupiler Pro League. Il empile également les buts avec le SL16 en D1 ACFF, ayant déjà trouvé le chemin des filets 4 fois en 5 matchs. Cet été, malgré l'intérêt de grosses écuries européennes, Mitongo a prolongé à Sclessin, et veut désormais se montrer au Qatar. 

