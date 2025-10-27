Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

Après la défaite contre la Lazio, Igor Tudor a été licencié par la Juventus. Massimo Brambilla assure l'intérim, tandis que le club est à la recherche d'un successeur.

La Juventus a perdu 1-0 contre la Lazio ce dimanche. La défaite de trop pour Igor Tudor. L'entraîneur croate a été licencié ce lundi, tout comme ses adjoints Ivan Javorcic, Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci.

C'est ce qu'a annoncé la Vieille Dame dans un communiqué de presse. "Le club indique également que Massimo Brambilla prendra provisoirement la direction de l'équipe première et sera sur le banc mercredi soir lors du match contre l'Udinese".

La Juve doit se reprendre, Openda aussi

Ce licenciement est la conséquence de huit matchs sans victoire, une série noire qui rendait tout le monde nerveux à Turin. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer, et l'un d'eux est particulièrement marquant : celui de Luciano Spalletti.

L'entraîneur transalpin est actuellement libre, il a déjà entraîné huit clubs de Seria A et a été le sélectionneur de l'Italie pendant deux ans, mais ne fait pas l'unanimité. Les supporters ont en travers de la gorge son tatouage du Napoli, datant du Scudetto en 2022/2023.

Napoli boss Luciano Spaletti unveils his new tattoo 💀🥶



Rate it on a scale of 1-10 👀#PulseSports #PulseSportsNigeria pic.twitter.com/9KfEfG2s0f — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) May 26, 2023

Quoi qu'il en soit, Loïs Openda pourra donc se montrer aux yeux d'un nouvel entraîneur. Avec Igor Tudor, la collaboration était tout sauf prolifique. Le Diable Rouge n'a pas su se montrer convaincant et n'a débuté qu'une seule rencontre de Serie A sur six depuis son arrivée.