Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

Sebastiaan Bornauw commence à trouver le temps long à Leeds. Ce weekend, il n'était pas sur la feuille de match.

Cet été, Sebastiaan Bornauw a mis fin à un chapitre de quatre ans à Wolfsburg en signant à Leeds, de retour en Premier League. Les Anglais ont dépensé six millions mais n'utilisent leur nouveau joueur...qu'avec parcimonie.

Ne pas débuter le moindre match de Premier League est une chose, ne pas jouer la moindre minute en est une autre. Jamais l'ancien Anderlechtois n'a encore été appelé pour monter au jeu et défendre un but d'avance en fin de match (les mauvaises langues rétorqueront que les fins de matchs sont plutôt l'occasion pour Leeds de résorber leur retard que de conserver leur avance).

Ce weekend, Bornauw n'était même pas sur le banc. Comme lors des trois rencontres de septembre, il fallait lever les yeux en tribune pour trouver sa trace. Son apparition en League Cup au mois d'août ? Une maigre consolation, conclue par une défaite à Sheffield Wednesday.

Vers un prêt cet hiver ?

L'entraîneur Daniel Farke ne fait pas cela de gaieté de coeur. Selon lui, la blessure du natif de Wemmel lors de la préparation a vu l'équipe grandir sans lui : "L’une des décisions les plus difficiles que j’ai eues à prendre a été de ne pas faire jouer Sebastiaan, ce qui m’a vraiment fait mal. Au poste de défenseur central, s’il n’y a pas de blessures ou d’incidents majeurs, vous n’êtes pas tenté de changer grand-chose", expliquait-il, cité par la RTBF.

"Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir deux centraux sur le banc, car nous avons besoin de plus d’options ailleurs. Nous n’avons besoin que d’un seul spécialiste, qui est Jaka Bijol. C’est malheureux pour Sebastiaan individuellement. Joe Rodon et Pascal Struijk ont réalisé des performances exceptionnelles. Sebastiaan n’a rien fait de mal, il est juste désavantagé par sa blessure de pré-saison". Sebastiaan Bornauw risque donc de devoir continuer à mordre sur sa chique prochainement.