"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

C'est sans Manuel Neuer, suspendu, que le Bayern de Vincent Kompany affrontera Cologne ce mercredi soir en Coupe d'Allemagne. Vincent Kompany met cependant en garde son joueur.

Tant que le portier arrive en forme pour son prochain match face au Bayer Leverkusen, Vincent Kompany ne voit pas de problème : "Que Manuel fasse le déplacement ou non, c’est sa décision. Il doit se préparer pour le match contre Leverkusen, c’est son rôle.

"Cependant, nous rejouons très peu de temps après le match face à Cologne, sa préparation sera donc décisive. À part cela, tout va bien : Raphaël Guerreiro est de retour en pleine forme, Josip Stanišić et Serge Gnabry sont également de retour. L’effectif est tel qu’il doit être pour aborder les trois prochains matchs", poursuit-il en conférence de presse. À noter que dans les cages, comme le week-end dernier, c’est Jonas Urbig qui sera titulaire.

Personne n’est assuré d’une place

Vincent Kompany met les choses au clair sur le temps de jeu des différents joueurs : "Personne n’est assuré d’une place, ce mot n’a que peu de sens dans le football. Chacun mérite son temps de jeu par sa performance. Nous avons beaucoup de joueurs, il est donc logique que certains obtiennent plus ou moins de minutes."

"Serge Gnabry a très bien joué avant sa blessure. J’ai un avis un peu différent du public sur Nicolas Jackson, mais évidemment, quand on marque, il n’y a plus lieu de débattre. À mon sens, il nous a déjà beaucoup aidés", souligne-t-il.





Lennart Karl a évidemment, de son côté, fait sensation récemment : "Il nous a apporté cette touche de magie, cette fraîcheur et ces buts d’un jeune joueur. C’est très positif pour nous. Qui jouera contre Cologne ? On le verra demain. Mais vous voyez que j’apprécie tous mes joueurs."