"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

C'est sans Manuel Neuer, suspendu, que le Bayern de Vincent Kompany affrontera Cologne ce mercredi soir en Coupe d'Allemagne. Vincent Kompany met cependant en garde son joueur.

Tant que le portier arrive en forme pour son prochain match face au Bayer Leverkusen, Vincent Kompany ne voit pas de problème : "Que Manuel fasse le déplacement ou non, c’est sa décision. Il doit se préparer pour le match contre Leverkusen, c’est son rôle.

"Cependant, nous rejouons très peu de temps après le match face à Cologne, sa préparation sera donc décisive. À part cela, tout va bien : Raphaël Guerreiro est de retour en pleine forme, Josip Stanišić et Serge Gnabry sont également de retour. L’effectif est tel qu’il doit être pour aborder les trois prochains matchs", poursuit-il en conférence de presse. À noter que dans les cages, comme le week-end dernier, c’est Jonas Urbig qui sera titulaire.

Personne n’est assuré d’une place

Vincent Kompany met les choses au clair sur le temps de jeu des différents joueurs : "Personne n’est assuré d’une place, ce mot n’a que peu de sens dans le football. Chacun mérite son temps de jeu par sa performance. Nous avons beaucoup de joueurs, il est donc logique que certains obtiennent plus ou moins de minutes."

"Serge Gnabry a très bien joué avant sa blessure. J’ai un avis un peu différent du public sur Nicolas Jackson, mais évidemment, quand on marque, il n’y a plus lieu de débattre. À mon sens, il nous a déjà beaucoup aidés", souligne-t-il.

Lennart Karl a évidemment, de son côté, fait sensation récemment : "Il nous a apporté cette touche de magie, cette fraîcheur et ces buts d’un jeune joueur. C’est très positif pour nous. Qui jouera contre Cologne ? On le verra demain. Mais vous voyez que j’apprécie tous mes joueurs."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
DFB Pokal
DFB Pokal Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Bayern Munich
1. FC Cologne
Manuel Neuer
Vincent Kompany

Plus de news

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1
Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

20:47
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
1
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
1
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

07:00
L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

23:18
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

22:53
Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

22:25
Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

22:40
🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

22:20
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

22:00
Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

21:42
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

21:21
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

21:07

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved