Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue
Photo: © photonews
Après Rudi Garcia, c'est Gill Swerts qui a révélé sa sélection pour le prochain rassemblement. En voici les principaux enseignements.

Lors de la dernière trêve internationale, nos U21 ont brillé sur la route de l'Euro, s'imposant 0-7 au pays de Galles et 2-0 contre le Danemark. Cette fois, il n'y a qu'un seul match à négocier, un déplacement en Autriche.

Une rencontre pour laquelle Gill Swerts a repris 21 joueurs. Les cadres tels que Matteo Dams, Matte Smets, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, Kamiel Van de Perre, Mathias Delorge, Lucas Stassin ou Norman Bassette sont évidemment de la partie.

Un effectif de qualité

Non repris chez les Diables, Arthur Vermeeren sera lui aussi du rassemblement. Absents pour les matchs du mois d'octobre, Rayane Bounida et Julien Duranville (qui a fait son retour avec les espoirs de Dortmund) réintègrent le groupe.

En revanche, pas de Samuel Mbangula ou de Mika Godts dans la liste. Deux absences de taille, alors qu'aucun des deux joueurs ne semble blessé. Une mauvaise habitude pour le dernier cité, qui n'a jamais pu honorer la moindre convocation avec les U21.

Notons que Tristan Degreef et Lucas Noubi ont également sauté de la liste. Enfin, le sélectionneur ne dispose plus de garçons comme Mario Stroeykens ou Matthieu Epolo, qui ont été séléctionnés par le Congo.

Belgique

