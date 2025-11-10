Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Gill Swerts doit faire face à plusieurs absents chez les U21. En plus de sa liste initiale, il a décidé de faire appel à un joueur supplémentaire.

Tant pour les Diables Rouges que pour les Diablotins, les prochains matchs seront cruciaux. Si les hommes de Rudi Garcia ont une certaine marge en ne devant gagner qu'un des deux matchs contre le Kazakhstan et le Liechtenstein pour être sûrs de participer à la Coupe du Monde, nos U21 ont tout intérêt à gagner en Autriche sur la route de l'Euro.

Le Diablotins ont bien performé en octobre (victoires 0-7 au pays de Galles et 2-0 contre l'Autriche) mais doivent toujours faire oublier le partage concédé contre la Bielorussie lors de la première journée des éliminatoires.

Gill Swerts ne peut cependant pas compter sur tout le monde. Roméo Vermant a par exemple été convoqué chez les 'grands' par Rudi Garcia.

Du renfort à l'entraînement

Mika Godts n'a pas non plus été inclus dans la liste, sous fond de tension suite aux derniers rendez-vous manqués. Samuel Mbangula brille également par son absence, tandis que Jorthy Mokio est parti à la Coupe du Monde avec les U17.

Face à ces nombreuses absences, le sélectionneur a décidé d'appeler un joueur supplémentaire en dernière minute. C'est Thomas Claes qui en profite. Formé à Genk, le milieu de terrain de 21 ans a rejoint Zulte Waregem cet été et est récompensé pour ses belles prestations ces dernières semaines, il n'avait jamais été appelé chez les U21.