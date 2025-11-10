Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 49

Gill Swerts doit faire face à plusieurs absents chez les U21. En plus de sa liste initiale, il a décidé de faire appel à un joueur supplémentaire.

Tant pour les Diables Rouges que pour les Diablotins, les prochains matchs seront cruciaux. Si les hommes de Rudi Garcia ont une certaine marge en ne devant gagner qu'un des deux matchs contre le Kazakhstan et le Liechtenstein pour être sûrs de participer à la Coupe du Monde, nos U21 ont tout intérêt à gagner en Autriche sur la route de l'Euro.

Le Diablotins ont bien performé en octobre (victoires 0-7 au pays de Galles et 2-0 contre l'Autriche) mais doivent toujours faire oublier le partage concédé contre la Bielorussie lors de la première journée des éliminatoires.

Gill Swerts ne peut cependant pas compter sur tout le monde. Roméo Vermant a par exemple été convoqué chez les 'grands' par Rudi Garcia.

Du renfort à l'entraînement

Mika Godts n'a pas non plus été inclus dans la liste, sous fond de tension suite aux derniers rendez-vous manqués. Samuel Mbangula brille également par son absence, tandis que Jorthy Mokio est parti à la Coupe du Monde avec les U17.

Face à ces nombreuses absences, le sélectionneur a décidé d'appeler un joueur supplémentaire en dernière minute. C'est Thomas Claes qui en profite. Formé à Genk, le milieu de terrain de 21 ans a rejoint Zulte Waregem cet été et est récompensé pour ses belles prestations ces dernières semaines, il n'avait jamais été appelé chez les U21.

Succes, Thomas! 👊

Thomas Claes werd last-minute opgeroepen voor onze nationale U21. Vrijdag nemen de jonge Duivels het op tegen Oostenrijk.

All the best, Thomas! pic.twitter.com/hT2X5gq761

— SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) November 10, 2025

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

17:30
C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

17:00
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

16:30
🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

16:00
Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

15:00
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
1
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

13:00
L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

12:20
Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

12:40
"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

12:00
Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

11:40
1
Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

11:20
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

11:00
Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr" Réaction

Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

10:20
Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

10:40
Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

10:00
1
Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

09:30
🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

09:00
"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

08:31
Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

07:00
Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

07:40
Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

07:20
Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

07:00
📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

06:20
Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

06:00
Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

23:00
Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

22:40
Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

22:20
Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs Interview

Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs

21:40
17
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

22:00
Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

21:22
Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

21:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 13/11 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 13/11 Islande Islande
Arménie Arménie 13/11 Hongrie Hongrie
France France 13/11 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 13/11 Italie Italie
Angleterre Angleterre 13/11 Serbie Serbie
Andorre Andorre 13/11 Albanie Albanie
Irlande Irlande 13/11 Portugal Portugal
Finlande Finlande 14/11 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 14/11 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 14/11 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 14/11 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 14/11 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 15/11 Belgique Belgique
Georgie Georgie 15/11 Espagne Espagne
Chypre Chypre 15/11 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 15/11 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 15/11 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 15/11 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 15/11 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 15/11 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 15/11 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved