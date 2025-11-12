Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

Thibaut Courtois manquera les derniers matchs de la campagne qualificative des Diables Rouges en raison d'une légère blessure. Qui sera entre les perches ?

Suite à l'absence de Thibaut Courtois, deux candidats semblent se dessiner pour reprendre sa place dans les buts des Diables Rouges : Matz Sels, portier de Nottingham Forest, et Senne Lammens. Sels est le n°2 attitré et a livré une année 2024 de haut vol, mais Lammens est dans une très grande forme avec Manchester United.

Le choix sera donc crucial : Garcia optera-t-il pour la continuité et l'expérience et alignera-t-il Sels, ou bien lancera-t-il celui que beaucoup voient comme le futur titulaire, à savoir Senne Lammens ? "Je choisirais Sels pour l'instant, mais il est important de dire clairement à Lammens qu'on le prend en compte pour le futur", estime Thomas Chatelle dans Het Belang Van Limburg.

Lammens, successeur de Courtois ?

Pour l'ancien du RSC Anderlecht, Lammens est cependant un successeur logique à Courtois : "Si Lammens continue son bon début de saison à ManU, on ne pourra plus l'ignorer. Il devrait alors déjà être notre deuxième gardien pour la Coupe du Monde", pointe-t-il.

Arrivé cet été à Manchester United contre 21 millions d'euros, Lammens était entouré de grandes attentes après des saisons très compliquées au poste de gardien de but chez les Red Devils. André Onana n'est pas parvenu à succéder à un David De Gea déjà fort critiqué sur ses derniers mois mancuniens.





Après avoir débuté la saison sur le banc, l'ex-Anversois a reçu sa chance et l'a pleinement saisie, dépassant Bayindir dans la hiérarchie. Il s'était notamment attiré les louanges de l'ancien défenseur de Chelsea, John Terry.