Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Samedi, la Belgique affrontera le Kazakhstan à Astana. Thomas Meunier ne pourra pas prendre part à la rencontre, il purgera sa suspension.

Averti une première fois en Macédoine du Nord, Thomas Meunier a écopé d'un nouveau carton jaune lors du dernier match au Pays de Galles. Cela lui vaut d'être suspendu pour la rencontre de samedi au Kazakhstan.

Demain, les Diables s'entraîneront une dernière fois sur le sol belge avant de s'envoler pour Astana. Mais à l'heure qu'il est, Meunier ne sait toujours pas s'il accompagnera le groupe au Kazakhstan pour soutenir ses équipiers.

Fêter la qualification pour la Coupe du Monde, ça n'arrive pas tous les jours

La décision sera prise après un entretien avec Rudi Garcia. "Je n'ai aucun problème à voyager avec l'équipe et à suivre le match depuis les tribunes. J'en ai d'ailleurs informé le sélectionneur", explique Meunier au micro de VTM.

Tout ne dépend pas de lui : "Si je dois rester à Tubize, ce n'est pas grave. Tout dépendra de la disponibilité d'un coach avec lequel je pourrai continuer à travailler à Tubize", explique le défenseur du LOSC.

"Mes enfants et ma femme seraient ravis que je reste en Belgique", conclut-il, le sourire aux lèvres, que nous retrouverons mardi prochain pour le match contre le Liechtenstein. Notons que Rudi Garcia est lui-même également suspendu contre le Kazakhstan. Mais dans son cas, pas besoin d'entraîneur spécifique pour le maintenir en forme physiquement à Tubize.