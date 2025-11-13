"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

Les Diablotins ont un déplacement en Autriche à négocier sur la route de l'Euro U21. Une rencontre pour laquelle Gill Swerts a repris Rayane Bounida mais pas Mika Godts.

Même si les dernières années des rescapés de la génération dorée appellent déjà à la nostalgie, le noyau de notre équipe U21 a fière allure, notamment dans le secteur offensif. Mais plusieurs noms font parler, comme celui de Rayane Bounida. Disposant également du passeport marocain, il avait été appelé une première fois en septembre mais n'était pas de la liste d'octobre.

Gill Swerts l'a rappelé pour le déplacement de demain en Autriche. "Nous avons un effectif de près de 45 joueurs, donc la concurrence est rude pour Rayane. Il était là en septembre, pas en octobre. Mais la situation a évolué et il peut apporter un plus à l'équipe à un poste plus axial. Il possède de grandes qualités individuelles", explique-t-il à La Dernière Heure.

Et puis, il y a le cas Mika Godts. L'ancienne pépite de Genk est en super forme à l'Ajax (il n'y a qu'à voir le but inscrit le weekend dernier pour s'en convaincre). Mais il n'a toujours pas été repris. Cité chez les Diables, Godts n'a jamais honoré la moindre convocation chez les U21. Y aurait-il de l'eau dans le gaz avec la fédération ? Swerts fait le point sur ce dossier chaud.

Une volonté de se préserver ?

"Mika est un footballeur fantastique et j'aurais adoré l'avoir avec nous. Mais il n'est pas là. Et cela n'a rien à voir avec la politique de sélection de la fédération. Depuis le stage au Maroc, Mika a toujours été dans le groupe, mais il n'a jamais été retenu dans le onze de départ. Il a des antécédents de blessures aux ischio-jambiers, donc je pense qu'il préfère se reposer pendant les trêves internationales pour être en pleine forme pour l'Ajax", explique le sélectionneur.

"C'était généralement la raison de son absence. C'est dommage, car c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à cette équipe. Mais cela ne change rien au fait que Mika possède les qualités requises pour jouer probablement pour les Diables Rouges à l'avenir", conclut Gill Swerts.