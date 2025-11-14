🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

Le carton rouge infligé à Cristiano Ronaldo a provoqué une vive agitation dans toute l'Europe jeudi soir. Alors que la star portugaise elle-même n'est pas venue devant les caméras, le sélectionneur Roberto Martínez a dû, lui, s'expliquer après la défaite contre l'Irlande.

L’ancien sélectionneur de la Belgique a choisi la carte de la défense. Selon Roberto Martínez, il n’y avait aucune intention agressive dans le geste de Cristiano Ronaldo. "Il n’y a pas eu de violence, il voulait juste le repousser", a-t-il expliqué à la chaîne RTP à propos du coup de coude qui a finalement valu un carton rouge à CR7. Sur le terrain, le quintuple Ballon d'Or avait d’abord reçu un carton jaune, mais après l’intervention de la VAR, l'arbitre Pol van Boekel a transformé la sanction en rouge.

Le technicien espagnol a également souligné le contexte dans la surface de réparation. "Cristiano était en contact permanent avec des défenseurs qui le retenaient. Cela complique la tâche pour un joueur comme lui." Pourtant, les images, sur lesquelles le coup de coude est nettement visible, ont fait froncer les sourcils de nombreux observateurs.

Pas une action violente, selon Roberto Martinez

Martínez est cependant resté sur sa position. "L’angle de la caméra donne l’impression que c’était pire que ça ne l’était réellement. Il a eu de la malchance." Fait notable, il s’agissait du premier carton rouge de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, un élément que le sélectionneur estime devoir être pris en considération.

La défaite contre l’Irlande a rendu la soirée particulièrement amère pour le Portugal. Malgré l'exclusion, Martínez a salué l’engagement de ses joueurs. "Nous nous sommes bien battus", a-t-il insisté, sans que cela ne change le score final.

Il n’y a toutefois pas de temps à perdre. Dimanche, le Portugal affrontera l’Arménie pour la première place du groupe. "C’est fait, maintenant il faut se préparer pour le prochain match", a conclu Martínez, alors que le débat sur le carton rouge de Ronaldo risque de continuer à alimenter les discussions. CR7, de son côté, pourrait être suspendu pour le dernier match de qualification... ainsi que pour le début du Mondial nord-américain.

🟥 | Cristiano Ronaldo est exclu après avoir perdu ses nerfs. 🥶🇵🇹 #WCQ pic.twitter.com/A7dIwNZRij — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 13, 2025