"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

Photo: © photonews

Malgré la blessure de Thibaut Courtois, Mike Penders a préféré rester avec les U21 pour les aider à se qualifier pour l'Euro, plutôt que d'aller s'asseoir sur le banc de l'équipe première. Un choix réfléchi, mené par le staff, les joueurs concernés et Vincent Mannaert.

Plusieurs équipes belges vont jouer à intervalles très rapprochés. Les U17 affrontaient le Portugal ce vendredi en 1/16e de finale de la Coupe du monde, les U21 défieront l'Autriche ce vendredi soir dans le cadre des qualifications à l'Euro espoirs, tandis que les "seniors" rencontreront le Liechtenstein ce samedi à Astana.

Chez les U21, le sélectionneur national Gill Swerts peine à faire face à la perte de la moitié de son onze de base. Le directeur technique de l'Union belge, Vincent Mannaert, souhaite privilégier les résultats. De ce fait, les équipes de jeunes sont parfois prioritaires (à l'image de Jorthy Mokio, qui a quitté le groupe des U21 pour rejoindre celui des U17 au Qatar).

"Il est vrai que maintenant, avec Vincent Mannaert, on accorde plus d'attention à la vision d'ensemble et qu'il est parfois décidé qu'il vaut mieux laisser un jeune joueur avec les U21 s'il n'a pas beaucoup de chances de jouer pour l'équipe première", a commenté Gill Swerts dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

"Cela nous aide, car nous avons aussi des objectifs avec les U21, à commencer par la qualification pour le championnat d'Europe", a-t-il poursuivi. D'ailleurs, un joueur de moins de 21 ans a décidé de rester avec lui durant cette trêve internationale, alors qu'il aurait pu rejoindre le noyau des Diables Rouges pour sécuriser l'accession à la Coupe du monde.

"Mike Penders, par exemple, aurait pu rejoindre les Diables Rouges cette semaine après la blessure de Thibaut Courtois. Mais il a lui-même indiqué qu'il préférait rester avec les Espoirs. Tout cela se fait en concertation avec le staff, Vincent Mannaert et les joueurs concernés", a conclu Gill Swerts.

