"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

Les Diables Rouges se préparent dans des conditions glaciales pour leur match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Kazakhstan. Youri Tielemans s'est présenté aux côtés de Rudi Garcia en conférence de presse.

Les Diables Rouges affrontent le Kazakhstan samedi après-midi, sur le coup de 15h. Après un voyage long de sept heures, ils sont arrivés à Astana, où les températures sont en dessous de zéro. Le petit décrassage dans les rues enneigées de la capitale a été suivi de la traditionnelle conférence de presse de veille de match.

C'est Youri Tielemans qui s'est présenté à ses côtés. Garcia a d'abord été interrogé sur l'identité de notre gardien de but en l'absence de Thibaut Courtois. C'est que depuis son intronisation comme portier numéro un à Manchester United, Senne Lammens gagne des points malgré la régularité de Matz Sels.

Mais notre sélectionneur a choisi de ne pas trop en dire : "Je ne dis pas encore qui sera dans les buts demain. Je ne veux pas donner d'indice à l'adversaire. Je peux seulement dire que Youri Tielemans sera le capitaine", a-t-il déclaré, cité par Het Nieuwsblad.

Totalement remis de sa blessure au mollet ?

"Donc vous savez déjà que Youri commencera. Mais l'essentiel est que nous nous qualifions. Le Kazakhstan devait battre le pays de Galles et la Macédoine du Nord ici, et ils n'ont pas eu de chance", ajoute Garcia.





Le milieu de terrain d'Aston Villa s'est également déclaré apte. Mais après l'entraînement, la situation était un peu moins claire. Tielemans, qui est tout juste revenu (en montant au jeu) le weekend dernier après pas loin de deux mois sur la touche, serait plus incertain que prévu pour débuter demain. Une décision devrait être prise demain matin en concertation avec le staff médical.