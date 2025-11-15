"J'ai été un peu surpris" : Hans Vanaken révèle comment il a appris qu'il serait capitaine

Les Diables Rouges ont débuté leur duel contre le Kazakhstan avec une surprise : Youri Tielemans n'était pas présent dans le onze de départ. Rudi Garcia a donc dû choisir un nouveau capitaine, cet honneur est finalement revenu à Hans Vanaken.

Rudi Garcia avait beau déclarer que Youri Tielemans serait titulaire et capitaine, le dernier entraînement a soulevé quelques doutes sur l'état physique du milieu de terrain d'Aston Villa, qui revenait de deux mois à l'infirmerie. Pas de Courtois, Tielemans, De Bruyne ou Lukaku : Rudi Garcia a dû innover pour le brassard de capitaine.

C'est Hans Vanaken qui a emmené les troupes à Astana : "Je ne l'ai su que deux heures avant le match. C'est soudainement apparu dans les compositions. Bien sûr, j'ai été un peu surpris", explique le Brugeois dans Het Laatste Nieuws.

Hans Vanaken capitaine des Diables, qui l'aurait cru il y a un an, sous Tedesco ?

"Il nous manque aussi quelques joueurs qui seraient capitaines, mais il y avait certainement d'autres candidats au sein de l'équipe", poursuit-il. Amadou Onana semblait lui aussi parmi les prétendants, mais Garcia a opté pour un autre type de leader.

"Je trouve que c'est un grand honneur de pouvoir être capitaine. Je ne suis pas un Kevin De Bruyne ou un Romelu Lukaku, mais j'ai essayé de le faire à ma manière", conclut Vanaken.





Au Club de Bruges, le Limbourgois porte déjà le brasard depuis 2022. Comme d'autres détenteurs du brassard en sélection avant lui, Vanaken montre qu'il ne faut pas toujours élever la voix pour être un capitaine respecté ; parler avec ses pieds compte aussi.