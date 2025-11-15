La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

Cet après-midi, la Belgique peut valider son billet pour un septième grand tournoi consécutif en s'imposant au Kazakhstan. Trente pays sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026.

La rencontre vient tout juste de démarrer entre le Kazakhstan et la Belgique. En cas de victoire, les Diables Rouges valideront leur billet pour un septième grand tournoi consécutif.

Ils deviendraient alors la 31e nation à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, alors que d'autres équipes européennes pourraient augmenter le total ce samedi soir.

Les trois pays hôtes, le Mexique, le Canada et les États-Unis, étant déjà qualifiés, les qualifications sont plus ouvertes que jamais en Amérique du Nord. Alors qu'il reste une rencontre à disputer, Haïti se rapproche de sa deuxième phase finale de Coupe du monde, tandis que le Suriname et Curaçao pourraient fêter leur première participation.

La Belgique, 31e pays qualifié à la Coupe du monde ?

En Asie, l’Australie (qui ne joue donc pas sur le continent océanien) a validé son billet, au même titre que le Japon, l’Iran, la Corée du Sud, le Qatar, l’Ouzbékistan, l’Arabie saoudite et la Jordanie. En Océanie, justement, c’est la Nouvelle-Zélande qui s’est qualifiée.





En Afrique, les qualifiés directs sont le Maroc, le Sénégal, l’Égypte, la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Ghana. En Amérique du Sud, les billets ont été distribués à l’Argentine, au Brésil, à la Colombie, à l’Uruguay, à l’Équateur et au Paraguay.

Il reste donc 18 tickets à distribuer, et la grande majorité reviendra aux équipes européennes, puisque seules l’Angleterre, la France et la Croatie sont mathématiquement qualifiées. La Belgique pourrait rejoindre ce groupe ce samedi. Les trois tickets nord-américains évoqués ci-dessus doivent encore être validés, et des play-offs intercontinentaux pourraient qualifier une dixième équipe africaine : le vainqueur de Nigéria - RD Congo.