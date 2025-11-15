Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

Rudi Garcia suspendu, c'est Claude Fichaux qui a donné ses consignes le long du terrain. Il s'est également présenté à l'issue de ce partage à Astana.

A entendre l'interview assez explosive de Jérémy Doku, qui avance que la Belgique n'a "peut-être pas assez bien analysé" son hôte kazakh, on comprend facilement qu'à chaud, le début de match raté des Diables Rouges est un sujet sensible. Claude Fichaux, l'adjoint de Rudi Garcia, s'est exprimé sur le sujet à l'issue de la rencontre.

Le Français n'a pas cherché à masquer les manquements affichés, sans s'étendre dans les détails : "Il faudra certainement discuter du début du match pour bien préparer la rencontre de mardi face au Liechtenstein", commence-t-il au micro de la RTBF.

La fête reportée à mardi

Le stress de la qualification ? Il n'y croit pas : "Ce sont des grands joueurs, ce n'est pas à cause du stress car ils en ont l'habitude". Même si aucun des joueurs alignés au coup d'envoi n'était dans le groupe lors de la Coupe du Monde 2018, les joueurs ayant repris le flambeau depuis lors commencent tout de même à disposer d'une certaine expérience.

Fichaux préfère se concentrer sur le positif : "Nos attaquants ont fait le job avec 20 tirs, dont 8 cadrés, mais ils se sont heurtés à un gardien en grande forme. Il faut le féliciter pour cela".





De son côté, Nicolas Raskin retient aussi la folle prestation de Temirlan Anarbekov, le dernier rempart kazakh qui lui aussi enlevé le but de la victoire dans les dernières minutes : "Il nous a manqué un but à cause d'un bon gardien en face. On savait qu'on serait mis en difficulté et on leur a offert le début de match. Mardi on doit marquer et surtout gagner".