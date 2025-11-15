Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia
Photo: © photonews

Rudi Garcia suspendu, c'est Claude Fichaux qui a donné ses consignes le long du terrain. Il s'est également présenté à l'issue de ce partage à Astana.

A entendre l'interview assez explosive de Jérémy Doku, qui avance que la Belgique n'a "peut-être pas assez bien analysé" son hôte kazakh, on comprend facilement qu'à chaud, le début de match raté des Diables Rouges est un sujet sensible. Claude Fichaux, l'adjoint de Rudi Garcia, s'est exprimé sur le sujet à l'issue de la rencontre.

Le Français n'a pas cherché à masquer les manquements affichés, sans s'étendre dans les détails : "Il faudra certainement discuter du début du match pour bien préparer la rencontre de mardi face au Liechtenstein", commence-t-il au micro de la RTBF.

La fête reportée à mardi 

Le stress de la qualification ? Il n'y croit pas : "Ce sont des grands joueurs, ce n'est pas à cause du stress car ils en ont l'habitude". Même si aucun des joueurs alignés au coup d'envoi n'était dans le groupe lors de la Coupe du Monde 2018, les joueurs ayant repris le flambeau depuis lors commencent tout de même à disposer d'une certaine expérience.

Fichaux préfère se concentrer sur le positif : "Nos attaquants ont fait le job avec 20 tirs, dont 8 cadrés, mais ils se sont heurtés à un gardien en grande forme. Il faut le féliciter pour cela".

De son côté, Nicolas Raskin retient aussi la folle prestation de Temirlan Anarbekov, le dernier rempart kazakh qui lui aussi enlevé le but de la victoire dans les dernières minutes : "Il nous a manqué un but à cause d'un bon gardien en face. On savait qu'on serait mis en difficulté et on leur a offert le début de match. Mardi on doit marquer et surtout gagner".

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe)
Belgique
Kazakhstan

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 4-1 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Islande Islande
Arménie Arménie 0-1 Hongrie Hongrie
France France 4-0 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 0-2 Italie Italie
Angleterre Angleterre 2-0 Serbie Serbie
Andorre Andorre 0-1 Albanie Albanie
Irlande Irlande 2-0 Portugal Portugal
Finlande Finlande 0-1 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 0-2 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 3-1 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 1-1 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 1-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 1-1 Belgique Belgique
Georgie Georgie 0-4 Espagne Espagne
Chypre Chypre 0-2 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 0-1 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 1-0 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 20:45 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 20:45 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 20:45 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 20:45 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 20:45 Ecosse Ecosse
