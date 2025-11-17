"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification
Photo: © photonews

Roberto Martinez respire après la qualification du Portugal pour la Coupe du Monde et la victoire 9-1 contre l'Arménie. Mais la hache de guerre n'est pas enterrée pour autant.

Le Portugal avait des choses à se faire pardonner après la défaite en Irlande. C'est l'Arménie qui a payé l'addition. C'est que les critiques étaient vives autour de la Seleção. Roberto Martinez s'est fait attaquer de partout pour le jeu dramatiquement pauvre de son équipe et a profité de la conférence de presse pour régler ses comptes.

"C'est une honte que les gens n'attendent pas la fin de la phase de qualification pour tirer leurs conclusions", commence-t-il, déplorant la chasse à l'homme vécue de manière plus appuyée encore ces derniers jours.

Rarement apparu aussi énervé

"Les critiques n'étaient pas correctes. Ce n'étaient pas des faits mais des opinions malintentionnées. On termine premiers, on se qualifie sans calculette. Que les critiques restent à leur place, maintenant", a poursuivi notre ancien sélectionneur.

Pour lui, les critiques envers sa personne sont aussi bancales que celles visant Cristiano Ronaldo, expulsé contre les Irlandais et absent hier soir : "Quand Cristiano est là et marque, les gens parlent de dépendance. Quand Cristiano n’est pas là et qu’on gagne, les gens disent qu’on n’a pas besoin de lui".

Roberto Martinez regrette de voir le triomphe en Ligue des Nations si vite oublié et l'équipe vilipendée après les contre-performances récentes. En viendrait-il à regretter le traitement médiatique de la presse belge ?

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 20:45 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 20:45 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 20:45 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 20:45 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 20:45 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
