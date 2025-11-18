Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

Les salaires des sportifs belges ont été dévoilés et plusieurs Diables Rouges dominent largement le classement.

IPM Group (DH, L’Avenir, La Libre, etc.) a publié son classement des sportifs belges les mieux payés (en bruts) au monde et, sans surprise, de nombreux Diables Rouges occupent le haut du tableau.

Courtois gagne plus que les autres Diables Rouges

Tout en haut du côté des footballeurs, Thibaut Courtois a l’un des plus gros salaires : 15 millions d’euros par an au Real Madrid. Yannick Carrasco suit de près grâce à son contrat très lucratif en Arabie saoudite, et Kevin De Bruyne touche plus de 11 millions par saison à Naples.

Un peu plus loin, Koen Casteels atteint les 10 millions (lui aussi en Arabie saoudite). Youri Tielemans tourne autour des 9 millions à Aston Villa. Amadou Onana, qui n’a que 24 ans, touche plus de 8 millions, également à Villa.

Romelu Lukaku touche 7,6 millions d’euros annuels à Naples. Loïs Openda ferme le classement avec 7,4 millions à la Juventus.





Beaucoup pensent que le football paie mieux que le basketball (NBA), mais ce n’est pas toujours le cas : le premier du classement est Toumani Camara, avec un salaire de 17,6 millions par an dès la prochaine saison.