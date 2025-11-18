Surprenant : Lukebakio suspendu au Portugal... pour une carte prise en Espagne

Dodi Lukebakio ne pourra pas disputer le 16e de finale de Benfica ce vendredi en déplacement à l'Atletico Clube de Portugal. En cause : une suspension datant... de sa période sévillane.

Certains l'ignorent, mais les suspensions reçues en portant les couleurs d'un club peuvent se voir transmises d'une ligue à l'autre, même en cas de transfert dans un autre pays. C'est ainsi que Dodi Lukebakio (28 ans) va se retrouver suspendu avec Benfica pour un carton pris avec Séville.

C'était lors d'un match de championnat, le 24 avril dernier : Lukebakio avatit pris une carte rouge face à Osasuna, et les procédures entamées par le FC Séville afin de faire effacer sa suspension se sont prolongées... au-delà de son départ, l'été passé, pour Benfica.

Pas de Lukebakio en Coupe du Portugal

Le 1er septembre dernier, le Belge signait en effet en faveur du club lisboète pour 20 millions d'euros, et a depuis disputé 11 matchs pour Benfica, délivrant 4 passes décisives (toutes en championnat du Portugal).

Ce vendredi, Benfica entrera en lice en Coupe du Portugal, au 4e tour de la compétition. Un déplacement à l'Atletico Clube de Portugal, club de D3, qui se fera sans Lukebakio. Après les procédures d'appel, la sanction est tombée, pour un match.





Dodi Lukebakio sera donc absent, et Benfica précise qu'il était au courant de la situation au moment de sa signature. Un léger contretemps, donc, et rien de plus.