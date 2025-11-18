Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

Maarten Vandevoordt a été placé en tribune par Rudi Garcia ce mardi face au Liechtenstein, au profit de Mike Penders. Un choix anecdotique ?

Depuis que Roberto Martinez a décidé de reprendre systématiquement quatre gardiens de but à chaque rassemblement des Diables Rouges, c'est le même débat : à quoi cela sert-il ? La réponse, ce sont ses successeurs qui nous l'ont donnée en perpétuant la tradition : c'est apparemment utile lors des entraînements.

Mais cela permet aussi, parfois, de tirer des conclusions quant à la hiérarchie au poste de gardien de but. Une hiérarchie qui n'a longtemps eu aucune importance : il y avait Thibaut Courtois et les autres, sachant que durant la majeure partie de sa carrière, le n°2 incontesté était Simon Mignolet.

Qui succédera à Sels et Lammens ?

Pour la première fois depuis les premiers pas en Diable de Courtois, l'avenir est donc un peu moins clair. Le conflit entre le Madrilène et Domenico Tedesco a laissé espérer Koen Casteels ; finalement, ce dernier a claqué la porte. Matz Sels, 33 ans lui aussi, ne "survivra" pas longtemps à la retraite de Courtois, si tant est même qu'il continue plus longtemps.

Et derrière eux ? On ne s'inquiète pas : du talent, il y en a. À ce poste, la Belgique a toujours été parée. Mais qui sera l'heureux élu ? Au moment d'écrire ces lignes, le n°3 clair, qui devrait probablement même devenir assez vite n°2, est Senne Lammens.





Maarten Vandevoordt, lui, a été porté aux nues à ses débuts : présenté comme l'héritier de Thibaut Courtois à Genk, il était incontournable en Espoirs avant d'intégrer le noyau A. Mais son éclosion en Bundesliga traîne terriblement : aucun match de championnat cette saison.

À 23 ans, il a désormais pris beaucoup de retard sur Senne Lammens... et vient même d'être mis en tribunes au profit de Mike Penders, ce qui en fait, sur papier, le gardien n°5 des Diables Rouges une fois Courtois de retour (et si Penders n'est pas en U21). Peu encourageant à l'approche de la Coupe du Monde, où Garcia emmènera encore quatre portiers...