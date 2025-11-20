Interview 🎥 Le cri du cœur de Thomas Meunier, qui répond aux critiques : "Les Diables, ce n'est pas le Club Med"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
🎥 Le cri du cœur de Thomas Meunier, qui répond aux critiques : "Les Diables, ce n'est pas le Club Med"
Photo: © photonews
Heureux du résultat et de la qualification, Thomas Meunier a répondu aux critiques qui ont entouré les Diables Rouges avant la réception du Liechtenstein. Le latéral droit préfère voir le verre à moitié plein et souligne une dynamique positive, bien différente de celle qui prévalait avant le Qatar.

La Belgique a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en s’imposant 7-0 contre le Liechtenstein, ce mardi soir à Sclessin. De quoi combler Thomas Meunier, qui s’est présenté à notre micro après la rencontre.

"Le bilan est très positif. On en a mis sept aujourd’hui, six au match aller. On savait qu’on jouerait à Liège dans un stade plein et une bonne ambiance, tout était réuni pour vivre une belle soirée. On a fait en sorte de ne décevoir personne."

On aurait dû laisser Axel avec la balle au milieu de terrain"

Pour cette dernière de l’année civile, Rudi Garcia a voulu faire plaisir aux supporters liégeois. Les Diables Rouges ont terminé la rencontre avec six joueurs nés à Liège sur le terrain. Parmi eux, Axel Witsel, qui a même hérité du brassard de capitaine lors de son remplacement de Youri Tielemans à l’heure de jeu. Le médian défensif de 36 ans a été acclamé à chaque touche de balle.

"On aurait dû laisser Axel avec la balle au milieu de terrain, on aurait entendu des applaudissements pendant toute la rencontre. C’était super chouette. Des joueurs qui avaient moins de temps de jeu ont commencé, comme Alexis Saelemaekers, qui a fait un super match. Et tous ceux qui sont entrés, chacun a mis sa pierre à l’édifice. On a vu une équipe de Belgique qui tenait à montrer qu’elle méritait sa place à la Coupe du monde et qu’elle avait le niveau. Il n’y a aucun doute à apporter sur la qualité de notre équipe."

Thomas Meunier ne comprend pas les critiques qui entourent les Diables

Une dernière phrase qui sonne comme une réponse aux critiques qui ont entouré l’équipe nationale ces derniers jours après le partage au Kazakhstan. Thomas Meunier ne les partage pas et estime que la nouvelle génération des Diables est sur le bon chemin.

"La soupe a été bonne pendant de nombreuses années. On est dans une reconstruction, on voit que des joueurs signent dans des clubs plus huppés et que la nouvelle génération commence à s’affirmer à l’extérieur du pays, et il y a encore des joueurs comme Hans (Vanaken) et Brandon (Mechele) qui jouent en Belgique et qui ont le niveau pour être en sélection."

"Je vois une dynamique très positive. Si on compare avec le Qatar, où il y avait énormément de changements et qu’on se cherchait encore un peu… On revient vraiment dans une période qui sera, je pense, très positive. Je ne veux voir le verre qu’à moitié plein. C’est important de rester positifs, même si on peut toujours perfectionner notre jeu. La mentalité doit aussi faire la différence, car si on est en équipe nationale, c’est qu’on a les qualités. Tout le monde doit montrer l’exemple, les plus jeunes comme les plus âgés."

Quand on voit la Suède, l’Italie ou le Danemark, toutes des équipes qui galèrent. Nous, on est toujours là. Premiers de groupe, aucune défaite."

S’il ne veut pas fixer un objectif à atteindre l’été prochain, Thomas Meunier assure en tout cas que la Belgique peut faire bien mieux qu’au Qatar il y a quatre ans. En tout cas, il ne comprend pas les critiques qui entourent la sélection et il a, comme Rudi Garcia la veille en conférence de presse, comparé la Belgique à d’autres nations européennes qui ont vécu des qualifications compliquées.

"La sélection, ce n’est pas le Club Med. Il faut toujours travailler, rechercher la perfection et on a les joueurs pour le faire. Quand on voit la Suède, l’Italie ou le Danemark, toutes des équipes qui galèrent. Nous, on est toujours là. Premiers de groupe, aucune défaite. Il ne faut pas toujours cracher dans la soupe : la qualité est là, l’enthousiasme aussi, on a rempli tous les stades et on sent un regain d’énergie avec cette nouvelle génération. C’est important de la porter et de la supporter", a conclu Thomas Meunier.

Commentaire
WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
