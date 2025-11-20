"En Belgique, on a tendance à être vite négatif" : Felice Mazzu recadre le débat autour des Diables Rouges

Pour Felice Mazzu, la victoire 7-0 contre le Liechtenstein prouve que les Diables Rouges ont répondu comme il fallait après le Kazakhstan.

La victoire de la Belgique contre le Liechtenstein 7-0 a apporté un peu d’air frais après les critiques qui ont suivi le match au Kazakhstan. Felice Mazzu, le coach d’OHL, a donné son avis dans l’émission Completement Foot.

Pour Mazzu, une réaction était nécessaire. Et pour lui, elle a bien eu lieu. Avec "sept buts, du rythme et de l’envie", les Diables ont montré un tout autre visage.

Trop de critiques ?

Mazzu insiste sur la façon dont les Belges réagissent. "Je pense qu'en Belgique, on a tendance à être vite négatif, et bien sûr, les critiques, positives ou négatives, sont justifiées."

Pour lui, il ne faut pas oublier l’essentiel. "La mission est accomplie. L'équipe est qualifiée, et c'est le plus important."

Contrairement aux consultants flamands, les observateurs francophones se montrent moins pessimistes. Tout ne serait pas à jeter et l’équipe aurait une marge de progression. Pour l’instant, chacun campe sur ses arguments.