La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

Le tirage au sort des barrages européens pour la Coupe du monde a eu lieu ce jeudi. L'Italie pourrait affronter le Pays de Galles, tandis que le Danemark aura fort à faire pour obtenir son billet.

Les tirages au sort des différents barrages d’accession à la Coupe du monde 2026 ont eu lieu ce jeudi. Premièrement, la République démocratique du Congo a été épargnée en héritant du vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque.

Cet après-midi, ce sont les barrages européens, réunissant les deuxièmes de poule et les repêchés via la Ligue des Nations, qui ont été tirés. Nation au plus grand palmarès dans ces barrages, l’Italie devra battre l’Irlande du Nord, puis affronter le vainqueur du duel Pays de Galles - Bosnie pour obtenir son billet pour la Coupe du monde 2026.

L'Italie peut affronter le Pays de Galles, tirage difficile pour le Danemark

De son côté, le Danemark de Brian Riemer devra s’imposer face à la Macédoine du Nord, avant de rencontrer le vainqueur de la confrontation République tchèque - Irlande. Un tirage compliqué pour les Danois.

La Pologne de Robert Lewandowski sera opposée à l’Albanie. En cas de victoire, elle affrontera ensuite l’Ukraine ou la Suède pour une place à la Coupe du monde 2026.

Enfin, la Turquie et la Roumanie s’affronteront dès le premier tour de ces barrages. Le vainqueur rejoindra celui du duel Slovaquie - Kosovo pour la dernière place qualificative.