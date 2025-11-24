📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature
Dries Mertens profite d'un long tour du monde avec sa famille, tandis que sa carrière dans le football semble terminée. Lors d'une escale à Bali, sa visite au Bali United a provoqué de nombreuses spéculations parmi les supporters.

Dries Mertens a officiellement pris sa retraite du football cet été. L’ancien Diable Rouge a terminé sa carrière au Galatasaray, où il jouissait d’une grande popularité, et y a effectué un bref retour début novembre.

À cette époque, l’ancien attaquant avait laissé entendre qu’il n’était pas encore totalement certain de sa décision, avant de revenir sur ses propos. Aujourd’hui, la situation semble claire : le football est bien derrière lui.

Dries Mertens visite le Bali United FC, qui se met à rêver

Dries Mertens profite actuellement d’un voyage autour du monde avec sa femme, Kat Kerkhofs, et leurs deux enfants, Ciro et Lulu. "Notre tour du monde tant rêvé peut enfin commencer. Première étape : Bali", a écrit Kat sur Instagram.

"Après quelques hauts et quelques bas pendant ce voyage à l’autre bout du monde, nous avons été récompensés par notre premier coucher de soleil", a-t-elle ajouté.

Pendant ce séjour, Mertens a également rendu visite au Bali United FC, onzième du championnat indonésien. Les supporters, surpris, ont été ravis de sa venue et ont rêvé déjà de scander son nom dans le stade. Mais pas d'emballement : l’ancien attaquant reprendra rapidement son tour du monde avec sa famille.

