La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

La finale de la Coupe du Monde U17 est connue, et la Belgique pourrait bien se conforter en se disant qu'elle a été éliminée par le futur champion. Le Portugal affrontera l'Autriche.

Lorsque la Belgique, en sortant des poules de la Coupe du Monde U17, est tombée immédiatement sur le Portugal, il s'agissait de l'avis général d'un assez mauvais tirage. En effet, les jeunes portugais étaient considérés comme faisant partie des grands favoris à la victoire finale.

Les U17 belges, malgré l'arrivée de Jorthy Mokio et Nathan De Cat immédiatement titulaires, s'étaient inclinés 2 buts à 1 malgré un très beau but de Noah Fernandez sur coup-franc.

Le Portugal champion du monde U17 ?

Et après avoir éliminé nos U17, le Portugal a confirmé ce statut ce lundi en éliminant le Brésil aux tirs au but (6-5) après un match nul et vierge (0-0). Les garçons de Bob Browaeys pourraient donc bien se rassurer en se disant qu'ils ont été sortis par le futur champion.

Car le Portugal sera également favori en finale, où il affrontera une surprise : l'Autriche. Dans l'autre-demi finale, les Autrichiens ont éliminé l'Italie (2-0), après un beau parcours qui les avait déjà vus sortir l'Angleterre et le Japon. La finale se tiendra ce jeudi à 17h au Khalifa Stadium de Doha, au Qatar.

Côté belge, après les déceptions des U17 et des Espoirs (battus... en Autriche, qui fait semble-t-il du bon travail en équipes de jeunes), l'équipe U19 a mis du baume au coeur de la fédération en se qualifiant pour le Tour Elite.