Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

La Fédération belge de football doit désigner le successeur de Wouter Vandenhaute au sein de son Conseil d'Administration. Deux candidats se sont manifestés.

Le Conseil d'administration de la fédération compte dix membres et joue un rôle important de supervision. Cet organe veille à la politique de management et détermine conjointement l'orientation stratégique du football belge. Sa composition est diversifiée : deux administrateurs indépendants, quatre représentants du football amateur et quatre membres au nom des clubs professionnels.

Actuellement, siègent entre autres le CEO de l'Antwerp Sven Jaecques, le CEO du Standard Pierre François et le CEO de Malines Frank Lagast. Le quatrième siège réservé aux clubs professionnels est devenu vacant après le départ de Wouter Vandenhaute.

Son départ d'Anderlecht a également mis fin à son rôle au sein de la fédération. En plus de sa fonction d'administrateur, il était actif dans le comité sportif, qui prend part aux décisions sur les dossiers sportifs, comme le maintien du sélectionneur national. La responsabilité finale y incombe au directeur technique Vincent Mannaert.

Deux successeurs potentiels

Jusqu'à vendredi dernier, les dirigeants de clubs intéressés pouvaient poser leur candidature pour le poste vacant. Finalement, deux candidatures ont été déposées. Il s'agit de Bob Madou, CEO du Club  de Bruges, et Philippe Bormans, CEO de l'Union Saint-Gilloise, rapporte Het Laatste Nieuws.

Philippe Bormans, CEO de l'Union Saint-Gilloise. Le premier cité est actif au Club de Bruges depuis 2018, il dispose d'une certaine expérience en gestion sportive et médiatique, et a récemment été nommé administrateur à la Pro League en remplacement de Wouter Vandenhaute. De son côté, Philippe Bormans a également rejoint l'Union en 2018, montrant lui aussi tout son savoir-faire, dans l'ombre, au Parc Duden.

