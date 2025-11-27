Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

Quelques heures avant l'équipe première, le Club NXT s'est également incliné face au Sporting Portugal. Les jeunes Brugeois sont toutefois déjà qualifiés pour le tour suivant en Youth League et espèrent terminer dans le haut de la phase de ligue.

En Youth League, le Club NXT avait entamé son aventure de manière impressionnante, avec un 12/12 et notamment des victoires face au Bayern Munich et au FC Barcelone.

Les U19 du Club de Bruges se déplaçaient cette semaine au Sporting Lisbonne, quelques heures avant le match de l’équipe première en Ligue des Champions. Les Portugais restaient sur un 8/12 et étaient toujours invaincus, ce qui promettait une rencontre intéressante.

Au coup d’envoi, les Blauw & Zwart pouvaient compter notamment sur Jesse Bisiwu, Jessi Da Silva et Axl Wins, tous trois de retour de la Coupe du monde U17. Ils n’ont malheureusement pas réussi à faire la différence.

12/15 pour le Club NXT en Youth League

À la pause, le score était toujours nul et vierge (0-0). Dans le même temps, le Club NXT apprenait qu’il pouvait déjà se qualifier grâce au partage entre Chelsea et l’Athletic Bilbao.

Cela ne s’est toutefois pas concrétisé : le Sporting CP a inscrit deux buts coup sur coup, via Kissanga puis Jorge Ferreira. Musuayi a réduit l’écart de la tête dans le temps additionnel, mais insuffisamment pour arracher un point. Le Club NXT compte désormais 12 points sur 15 et recevra Arsenal, 30e sur 36, lors de la dernière journée. La qualification des Brugeois pour la phase finale est déjà acquise, tandis que les U19 de l’Union devront impérativement s’imposer face à Marseille.