Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités
Des supporters de plusieurs clubs de Pro League se sont réunis ce week-end pour dénoncer leurs conditions de déplacement.

Ce week-end, des groupes de supporters de nombreux clubs de Pro League ont publié un communiqué commun pour faire passer un message. Tous dénoncent la manière dont ils sont traités lors des déplacements, jugés de plus en plus contraignants et injustes.

Les fans dénoncent la réduction des parcages visiteurs et les restrictions imposées par les autorités. Pour beaucoup, suivre son équipe à l’extérieur est devenu un parcours du combattant.

Le communiqué en commun

Dans leur communiqué, les groupes expliquent pourquoi ils ont décidé d’agir ensemble. "Aujourd'hui, nous appelons à la mise en place d'un groupe de travail réunissant les supporters, les clubs, la Fédération, la Pro League, les S.L.O, la sécurité et les bourgmestres."

Le texte appelle à une réflexion globale. "Revoir l'organisation des déplacements et, plus largement, repenser la place du supportérisme en Belgique. Il est minuit moins une et il est l'heure de réunir, d'une manière constructive et sérieuse, les protagonistes autour d'une table." Les supporters rappellent que le football doit rester accessible, vivant et populaire.

Lire aussi… Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match" "Le football se joue à deux équipes, sur le terrain comme en tribunes. La Belgique entretient un problème culturel avec le football et ses supporters." Avec ce communiqué commun, ils espèrent ouvrir la voie à un dialogue et à des décisions plus équilibrées.

Commentaire
