Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

L'Union veut se reprendre après sa défaite à Anderlecht. Sofiane Boufal devrait être dans le groupe à l'occasion de la réception de Zulte Waregem.

Sofiane Boufal joue peu ces dernières saisons avec l'Union : pas la moindre titularisation cette saison. Sa qualité technique fait du bien pour apporter un peu de maîtrise en fin de match. Mais contre Anderlecht, il n'a pas pu monter au jeu.

L'international marocain s'est blessé alors qu'il s'échauffait le long de la ligne de touche. Sa présence pour le match de ce soir semblait donc incertaine. Mais David Hubert s'est montré rassurant à son sujet en conférence de presse.

Plus de peur que de mal ?

"Il a ressenti une douleur à la cheville. Cela nous paraissait trop risqué de le faire monter. Mais il a pu s’entraîner aujourd’hui. Espérons qu’il n’ait pas de réaction", a expliqué le coach saint-gillois, cité par Le Soir.

Une option supplémentaire à sa disposition, même si la prudence pourrait le pousser à ne pas le faire débuter. Plusieurs changements sont attendus dans le onze pour faire souffler certains cadres, l'occasion aurait pu être belle pour relancer Boufal.



L'Union a encore six matchs à disputer jusqu'au 26 décembre, David Hubert doit donc parfaitement gérer son groupe jusqu'à la trêve tant attendue pour que chacun puisse recharger ses batteries.