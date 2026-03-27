Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges

Maxim De Cuyper a assuré à notre micro continuer de suivre attentivement le Club de Bruges depuis l'Angleterre. Le Diable Rouge s'est montré catégorique sur la lutte pour le titre, tout en nuançant son analyse de la saison passée.

Maxim De Cuyper a rejoint l’été dernier Brighton en provenance du Club de Bruges. Le latéral a effectué toute sa formation chez les Blauw en Zwart avant d’intégrer l’équipe première. Son ancien club gardera toujours une place spéciale pour lui.

Il continue de suivre de près ses anciens équipiers : "Ces derniers temps, nous jouons souvent au même moment, mais quand je peux, je regarde. Je trouve toujours impressionnant que l'Union soit encore à la première place, alors que je les trouve moins forts que la saison dernière."

Maxim De Cuyper voit le Club de Bruges comme favori pour le titre

"Mais cela en dit aussi beaucoup sur eux. Il est tout simplement extrêmement difficile de marquer contre eux et de les battre. Grâce à leurs qualités défensives, ils sont en tête", a ajouté le Diable Rouge. "Le favori, c’est le Club de Bruges, même si c’était déjà aussi le cas à mes yeux la saison dernière. Et finalement, l'Union est quand même allée au bout."

"C’était nul. Mais je suis certain qu’eux aussi se sont demandé ces dernières années comment ils avaient encore pu laisser filer le titre, quand nous étions partis avec il y a deux ans. Finalement, cela rééquilibre un peu les choses."



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Selon lui, le Club de Bruges est simplement la meilleure équipe de Belgique : "À mes yeux, le Club de Bruges a le plus de qualité. Je trouve aussi que c’est la meilleure équipe, meilleure que l'Union. Mais tout le monde sait à quel point il est difficile de jouer contre eux. "



Il voit aussi plusieurs joueurs tirer leur épingle du jeu cette saison chez les Blauw en Zwart : "Évidemment Tresoldi. C’est vraiment un très bon attaquant. J’ai aussi vu Stankovic livrer plusieurs très bons matchs. Je regarde uniquement le Club de Bruges, je ne regarde pas les autres."