Maxim De Cuyper donne son avis sur les play-offs en Belgique : "J'ai toujours trouvé ça étrange"

Maxim De Cuyper donne son avis sur les play-offs en Belgique : "J'ai toujours trouvé ça étrange"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

À l'approche de la disparition des play-offs en Pro League, Maxim De Cuyper continue de suivre attentivement le Club de Bruges. L'ancien Blauw en Zwart a d'ailleurs un avis bien tranché sur ce système. Il s'est exprimé au micro de notre journaliste Brandon Morren, à Atlanta, aux États-Unis.

Le week-end prochain, les play-offs débuteront en Pro League. Ce sera une dernière, puisque le championnat repassera à 18 équipes sans play-offs dès la saison prochaine.

Une bonne occasion donc de prendre la température auprès de Maxim De Cuyper, qui a connu ce système de près au fil des années et qui a un avis bien tranché sur la question. "J’ai toujours trouvé étrange qu’on ait un jour instauré les play-offs", nous a-t-il confié.

Maxim De Cuyper voit des avantages et des inconvénients aux play-offs

"Ce n’est tout simplement pas correct que les points soient divisés par deux, même si cela rend bien sûr le championnat passionnant. Pour moi, cela reste aussi agréable à suivre aujourd’hui."

En Premier League, où Maxim De Cuyper évolue avec Brighton, Arsenal et Manchester City se disputent encore le titre. Mais là, pas question de diviser les points en deux. 

Lire aussi… Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges
"C’est l’avantage des play-offs, c’est sympa pour le supporter neutre", a pointé le Diable Rouge. "Mais si vous avez été en tête toute la saison et que vous voyez d'un coup vos points être divisés par deux, vous n’avez évidemment plus le même regard sur la question."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Etats-Unis - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (28/03).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Belgique
Maxim De Cuyper

Plus de news

Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges

Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges

13:30
1
Maxim De Cuyper heureux de retrouver les Diables Rouges : "Il y a une bonne ambiance dans le groupe"

Maxim De Cuyper heureux de retrouver les Diables Rouges : "Il y a une bonne ambiance dans le groupe"

17:00
Romelu Lukaku semble se diriger vers un départ de Naples après la Coupe du monde

Romelu Lukaku semble se diriger vers un départ de Naples après la Coupe du monde

17:30
Romelu Lukaku écarté du groupe de Naples ? Pour éviter ce scénario, il doit faire son retour au club

Romelu Lukaku écarté du groupe de Naples ? Pour éviter ce scénario, il doit faire son retour au club

16:30
"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026

"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026

15:30
Les proches des Diables Rouges devront dépenser beaucoup d'argent pour suivre la Belgique

Les proches des Diables Rouges devront dépenser beaucoup d'argent pour suivre la Belgique

12:40
Vincent Kompany impressionne Charles De Ketelaere : "J'ai eu quelques flashbacks de l'époque"

Vincent Kompany impressionne Charles De Ketelaere : "J'ai eu quelques flashbacks de l'époque"

12:00
Énorme coup dur pour l'Argentine : un coéquipier de Diego Moreira et Mike Penders manquera la Coupe du monde

Énorme coup dur pour l'Argentine : un coéquipier de Diego Moreira et Mike Penders manquera la Coupe du monde

18:00
Les Diables Rouges, gros test pour les USA : "Je pronostique un match nul !" Interview

Les Diables Rouges, gros test pour les USA : "Je pronostique un match nul !"

07:00
"C'est vraiment la clé du VAR" : le secrétaire général adjoint de l'UEFA répond indirectement à Eden Hazard

"C'est vraiment la clé du VAR" : le secrétaire général adjoint de l'UEFA répond indirectement à Eden Hazard

16:00
Grosse inquiétude au Brésil : un cadre pourrait être absent un certain temps

Grosse inquiétude au Brésil : un cadre pourrait être absent un certain temps

15:00
Le fils d'un ancien joueur du RFC Liège et de La Louvière signe son premier contrat professionnel

Le fils d'un ancien joueur du RFC Liège et de La Louvière signe son premier contrat professionnel

14:00
L'UEFA annonce un grand changement concernant la finale de la Ligue des champions

L'UEFA annonce un grand changement concernant la finale de la Ligue des champions

14:20
Seconde chance ou confirmation des doutes ? Anderlecht reste dans le flou avant les Champions' Play-offs

Seconde chance ou confirmation des doutes ? Anderlecht reste dans le flou avant les Champions' Play-offs

13:00
Anderlecht aurait fermé les yeux sur plusieurs signaux préoccupants lors de la visite médicale de Danylo Sikan

Anderlecht aurait fermé les yeux sur plusieurs signaux préoccupants lors de la visite médicale de Danylo Sikan

12:20
3
"Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

"Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

22:00
Moussa Ndiaye vers un transfert définitif à Schalke 04 ? Le point sur la situation

Moussa Ndiaye vers un transfert définitif à Schalke 04 ? Le point sur la situation

11:30
Pourquoi y a-t-il eu des "pauses fraîcheur" lors de Brésil-France alors qu'il ne faisait que 13 degrés ?

Pourquoi y a-t-il eu des "pauses fraîcheur" lors de Brésil-France alors qu'il ne faisait que 13 degrés ?

10:30
1
L'expérience ou l'avenir ? Rudi Garcia devra faire un choix très important

L'expérience ou l'avenir ? Rudi Garcia devra faire un choix très important

06:20
"Nous ne perdons pas une seconde à y penser" : le Bayern met les choses au clair, ce joueur ne partira pas

"Nous ne perdons pas une seconde à y penser" : le Bayern met les choses au clair, ce joueur ne partira pas

11:00
Les affiches des finales des barrages européens sont connues : le résumé de la soirée

Les affiches des finales des barrages européens sont connues : le résumé de la soirée

10:00
Stankovic va retourner à l'Inter : le Club de Bruges pourrait perdre Ordoñez... mais pas à n'importe quel prix

Stankovic va retourner à l'Inter : le Club de Bruges pourrait perdre Ordoñez... mais pas à n'importe quel prix

07:30
"Depuis le Mondial de 2014, ils ont progressé" : Charles De Ketelaere se méfie des États-Unis

"Depuis le Mondial de 2014, ils ont progressé" : Charles De Ketelaere se méfie des États-Unis

22:40
Il n'y aura pas de "deuxième équipe de France" au Mondial : voici les finales des barrages intercontinentaux

Il n'y aura pas de "deuxième équipe de France" au Mondial : voici les finales des barrages intercontinentaux

09:30
🎥 La France s'offre le Brésil en match amical : le fil du match

🎥 La France s'offre le Brésil en match amical : le fil du match

08:30
Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? Voici pourquoi ce n'est pas encore à l'ordre du jour

Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? Voici pourquoi ce n'est pas encore à l'ordre du jour

09:00
Pourquoi les Diables Rouges préparent-ils le Mondial aux États-Unis ?

Pourquoi les Diables Rouges préparent-ils le Mondial aux États-Unis ?

20:00
"Mon pays m'a appelé, je n'ai pas hésité" : les premiers mots de Rayane Bounida avec le Maroc

"Mon pays m'a appelé, je n'ai pas hésité" : les premiers mots de Rayane Bounida avec le Maroc

08:00
4
Bounida, El Khannous, Talbi... Pourquoi la Belgique perd ses pépites au profit du Maroc ?

Bounida, El Khannous, Talbi... Pourquoi la Belgique perd ses pépites au profit du Maroc ?

23:00
L'Italie s'en sort et n'est plus qu'à un match du Mondial

L'Italie s'en sort et n'est plus qu'à un match du Mondial

06:40
Alerte rouge pour plusieurs clubs belges : un tiers des clubs professionnels dans l'attente

Alerte rouge pour plusieurs clubs belges : un tiers des clubs professionnels dans l'attente

22:20
Arsenal doublé ? Des clubs allemands s'activent pour un joueur du Club de Bruges

Arsenal doublé ? Des clubs allemands s'activent pour un joueur du Club de Bruges

21:40
Voici les clubs belges les mieux gérés sur le long terme... et le Standard est dernier

Voici les clubs belges les mieux gérés sur le long terme... et le Standard est dernier

21:20
4
Le Bayern Munich maudit ? Nouveau souci pour Vincent Kompany

Le Bayern Munich maudit ? Nouveau souci pour Vincent Kompany

21:00
🎥 Très mauvaise nouvelle pour le Standard à l'approche des Play-Offs

🎥 Très mauvaise nouvelle pour le Standard à l'approche des Play-Offs

20:17
"C'est complètement ridicule" : Georges-Louis Bouchez s'emporte face aux accusations

"C'est complètement ridicule" : Georges-Louis Bouchez s'emporte face aux accusations

19:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved