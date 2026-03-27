Maxim De Cuyper donne son avis sur les play-offs en Belgique : "J'ai toujours trouvé ça étrange"

À l'approche de la disparition des play-offs en Pro League, Maxim De Cuyper continue de suivre attentivement le Club de Bruges. L'ancien Blauw en Zwart a d'ailleurs un avis bien tranché sur ce système. Il s'est exprimé au micro de notre journaliste Brandon Morren, à Atlanta, aux États-Unis.

Le week-end prochain, les play-offs débuteront en Pro League. Ce sera une dernière, puisque le championnat repassera à 18 équipes sans play-offs dès la saison prochaine.

Une bonne occasion donc de prendre la température auprès de Maxim De Cuyper, qui a connu ce système de près au fil des années et qui a un avis bien tranché sur la question. "J’ai toujours trouvé étrange qu’on ait un jour instauré les play-offs", nous a-t-il confié.

Maxim De Cuyper voit des avantages et des inconvénients aux play-offs

"Ce n’est tout simplement pas correct que les points soient divisés par deux, même si cela rend bien sûr le championnat passionnant. Pour moi, cela reste aussi agréable à suivre aujourd’hui."

En Premier League, où Maxim De Cuyper évolue avec Brighton, Arsenal et Manchester City se disputent encore le titre. Mais là, pas question de diviser les points en deux.

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"C’est l’avantage des play-offs, c’est sympa pour le supporter neutre", a pointé le Diable Rouge. "Mais si vous avez été en tête toute la saison et que vous voyez d'un coup vos points être divisés par deux, vous n’avez évidemment plus le même regard sur la question."