"On n'a pas mis toutes les chances de notre côté" : Frédéric Taquin se lâche sur la fin de saison de la RAAL

L'heure est aux bilans pour la RAAL. Frédéric Taquin veut bien entendre certaines critiques mais aimerait un peu plus de considération pour son équipe.

Encore un match et la première saison du retour de la RAAL en D1A sera terminée. Une saison longue, avec plusieurs bouleversements en coulisse. Mais conclue avec l'essentiel : le maintien, l'objectif pointé le début. Malgré cela, l'ambiance autour du club n'est pas forcément des plus positives : les critiques se font entendre après la deuxième partie de saison plus poussive de l'équipe, marquée par un bilan ne renseignant pas la moindre victoire à domicile cette année.

Est-ce vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de Frédéric Taquin que de vouloir des résultats et du jeu dès le retour du club parmi l'élite ? L'entraîneur louviérois a appris à prendre du recul.

La RAAL veut retrouver de la sérénité

"Tu peux faire le meilleur match du monde, si tu ne gagnes pas, le coach ne vaut rien. Tu peux faire un match très mauvais et gagner, c'est déjà arrivé, le coach est formidable. Je ne m'en sortirais pas à écouter les critiques", explique-t-il en conférence de presse, cité par Antenne Centre.

Mais il comprend certaines interrogations sur la gestion du groupe en cette fin de saison : "En Playdowns, on a déséquilibré la dynamique. On a fait plein de choses qui ont fait qu'on n'a pas gagné de matchs. Je ne voulais pas en parler au début des Playdowns, mais maintenant que le maintien est en poche, je peux me permettre de le dire : on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour gagner les matchs. On n'a pas mis toutes les chances de notre côté".

Frédéric Taquin a notamment évoqué le sort de certains joueurs prêtés qui continuent à être alignés. Mais il tient à remettre les choses dans leur contexte quant à la saison de ses Loups : "L'Antwerp a terminé dixième avec 35 points. On en a 31. Sur 30 matchs. L'Antwerp. Le budget de leur attaquant, c'est le budget de toute mon équipe".



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