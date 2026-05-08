Eden Hazard rejoint Axel Witsel, Laurent Ciman et d'autres, et investit dans le "LinkedIn des sportifs"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Eden Hazard rejoint Axel Witsel, Laurent Ciman et d'autres, et investit dans le "LinkedIn des sportifs"
Photo: © photonews

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Eden Hazard est le nouvel investisseur et ambassadeur d'Opportunity Players, une plateforme en ligne pouvant être décrite comme le "LinkedIn des sportifs". L'entreprise liégeoise ne cesse de croître depuis son lancement en 2024, et voit encore plus grand.

Opportunity Players est une entreprise liégeoise, fondée par l’ancienne handballeuse Christel Cherain et l'entraîneur José Riga, dont la plateforme en ligne met en relation des athlètes et des spécialistes du sport.

Le "LinkedIn" des sportifs ambitionne de devenir le premier réseau social exclusivement dédié aux sportifs, où chaque athlète, peu importe le sport ou le niveau (tant professionnel qu’amateur), peut entrer en relation avec des spécialistes du milieu (kinésithérapeutes, nutritionnistes, entraîneurs...).

L’objectif est clair : permettre à chacun de trouver facilement de nouveaux clubs, de nouveaux partenaires d’entraînement ainsi qu’un encadrement professionnel et adapté à la pratique de son sport. Chaque inscrit crée son profil, où est affiché son CV, ses performances et ses caractéristiques. Tout le monde peut y poster du contenu public ou discuter en message privé, comme c’est le cas sur les autres réseaux sociaux.

Eden Hazard, Axel Witsel et d’autres athlètes belges rejoignent "Opportunity Players"

Lancée en 2024, la plateforme compte aujourd’hui près de 40.000 affiliés et est aussi répandue en Europe que sur le continent américain, où l’ancien Diable Rouge Laurent Ciman veille à son bon développement, avec sa compagne Diana.

Le projet continue de grandir à une vitesse folle, et a récemment été rejoint par un certain Eden Hazard, tombé sous le charme de cette plateforme unique. "Cela n’existait nulle part ailleurs", s’est enthousiasmé l’ancien Diable Rouge, dont les propos sont cités par nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Devenu investisseur et ambassadeur, l’ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid est loin d’être le seul athlète belge à soutenir le projet, rejoint en octobre dernier par un Diable Rouge toujours en activité, Axel Witsel, ainsi que par Dominique Monami, ancienne joueuse de tennis belge ayant occupé la neuvième place mondiale en 1998.

"Un espace à tous ceux qui souhaitent réaliser leurs rêves", voilà comment est décrite la plateforme par sa créatrice, Christel Cherain. L’entreprise liégeoise est ambitieuse et espère atteindre la barre du million d’utilisateurs en 2027. Avec de tels ambassadeurs, tous les rêves sont en tout cas permis.

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