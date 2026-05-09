🎥 Les joueurs émus aux larmes avec lui : les derniers mots de Frédéric Taquin comme entraîneur de la RAAL

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Les joueurs émus aux larmes avec lui : les derniers mots de Frédéric Taquin comme entraîneur de la RAAL
Photo: © photonews

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Après la victoire de la RAAL contre le Cercle de Bruges (4-1), les regards étaient logiquement tournés vers Frédéric Taquin. Le coach des Loups a quitté sa tanière avec beaucoup d'émotion.

La Louvière ne pouvait pas prendre congé de Frédéric Taquin sur une nouvelle désillusion, une nouvelle défaite pour conclure des Playdowns. Pourtant, c'est bien le Cercle qui a ouvert le score et mené à la marque à la mi-temps. Mais la RAAL a fait ce qu'il fallait pour conclure la saison sur une bonne note, en en plantant quatre dans le deuxième acte.

La première victoire à la maison en 2026 pour la dernière du coach. Il y a des symboles qui ne pouvaient pas mieux tomber. Il y a neuf ans, Frédéric Taquin coachait son tout premier match sur le banc de la RAAL à l'occasion d'une victoire 4-1 contre Wavre en Nationale 3. Aujourd'hui, il en a pris congé sur le même score en D1A. "La boucle est bouclée", sourit-il au micro de DAZN.

Beaucoup d'émotion à La Louvière

L'émotion était palpable et bien légitime après ces dernières semaines très mouvementées en coulisses. Avant même le coup de sifflet final, il y avait des regards qui ne trompaient pas, des regards qui en disaient long sur l'importance du chapitre en train de se terminer.

Malgré les critiques reçues en cette deuxième partie de saison, Frédéric Taquin s'est offert un tour d'honneur bien mérité, porté en triomphe par ses joueurs, Wagane Faye en tête. En interview, le capitaine de la RAAL était même en pleurs. "Ce n'est pas qu'un coach, c'est un papa pour moi", a réussi à articuler l'ancien de Seraing, avant d'éclater en sanglots.

L'affection est réciproque : "J'ai toujours eu une relation paternelle avec mes joueurs même si, comme un père, je peux aussi être dur", confie Taquin. Le désormais ex-coach des Loups a le sentiment de recevoir ce qu'il a donné. "Depuis l'annonce de mon départ, j'ai reçu un nombre incalculable de messages. Certains anciens joueurs me disaient qu'ils avaient énormément appris avec moi, que ce soit en tant que joueurs mais aussi en tant qu'homme. C'est ce qui me rend le plus heureux".

Une aventure humaine inscrite dans de grands moments, forcément nombreux lorsque l'on passe de la D3 Amateurs à l'élite du football belge. "C'était une belle histoire avec quatre promotions et le maintien cette année au terme d'une saison exceptionnelle".

Frédéric Taquin s'en va la tête haute

La suite, c'est désormais de se trouver un nouveau club, une activité presque oubliée depuis cet été 2017 où il quittait Villers La Ville pour la cité des Loups. "Je n'ai pas encore reçu d'offre. Ce que je cherche avant tout, c'est un club loyal pour lequel je pourrai donner ma vie. Je mettrai tout ce que j'ai".

Mais ses derniers mots restent pour les supporters, qui garderont une place particulière dans son coeur malgré certaines prises de bec (on ne reçoit pas toujours de fleurs sans en recevoir le pot). "Ils m'ont toujours soutenu. J'ai envie de leur dire que ce n'est qu'un au revoir".

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