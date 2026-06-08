Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

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Considéré comme l'un des meilleurs talents de la génération 2008 du LOSC, Jephthé Malanda est suivi par Anderlecht. Le joueur de 18 ans n'a pas encore signé son premier contrat professionnel.

Jephthé Malanda ne manque pas de prétendants. D'après le média en ligne Foot Mercato, Anderlecht suit la situation du milieu offensif du LOSC. Le Français de 18 ans est considéré comme l'un des grands espoirs de la génération 2008 du club et sa situation attire plusieurs clubs en Europe.

Un gros et un petit clubs italiens sur le joueur de 18 ans

Toujours selon le média français, l'AC Milan et Côme surveillent aussi le joueur. Plusieurs clubs de Ligue 1 auraient pris des renseignements ces dernières semaines. La tâche ne s'annonce pas simple pour Anderlecht, le joueur n'ayant pas signé son premier contrat professionnel avec Lille.

Cette saison, Malanda a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues avec les U19 du LOSC. Il a été l'un des joueurs les plus utilisés de son équipe. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs en France et à l'étranger.

Pas encore de valeur marchande sur Transfermarkt

Les dirigeants du LOSC aimeraient éviter son départ. Le LOSC a transmis une proposition de contrat stagiaire professionnel au joueur afin de poursuivre l'aventure dans le Nord. Malanda n'a pas encore de valeur marchande répertoriée sur Transfermarkt. Il évolue avec les U19 et n'a pas fait ses débuts avec l'équipe première.

Antoine Sibierski active ses connexions en France


Le nouveau directeur sportif d'Anderlecht, Antoine Sibierski, utilise ses connexions avec le football français pour tenter ce joli coup. L'idée est de griller la politesse aux concurrents en offrant au milieu de terrain un projet concret avec l'équipe première. Lille ne veut pas perdre un autre crack après le départ de Kingsley Olufade vers Strasbourg. On suivra bien sûr ce dossier avec attention. Il n'est pas international français selon Transfermarkt.

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