Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !
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C'est officiel, Marink Reedijk quitte le SK Beveren après une saison terminée en qualité d'invaincu en Challenger Pro League. La raison n'est pas claire, mais l'entraîneur néerlandais ne découvrira pas la Jupiler Pro League.

Invaincu en championnat avec vingt-huit victoires et quatre partages, le SK Beveren a survolé la Challenger Pro League et a validé sa montée dans l'élite plusieurs journées avant la fin de la saison. Le seul revers concédé par la bande de Marink Reedijk fut un huitième de finale de Coupe de Belgique, face au Standard.

Le club de la banlieue ouest d'Anvers aurait aimé se montrer relativement ambitieux en Jupiler Pro League la saison prochaine, en évitant la bataille pour la relégation. Le SK Beveren devra cependant faire sans Marink Reedijk, dont le départ a été annoncé ce mardi.

"Le SK Beveren et son entraîneur, Marink Reedijk, se séparent. Cela marque la fin d'une période particulièrement fructueuse durant laquelle le technicien néerlandais a joué un rôle déterminant dans le renouveau sportif du club", a écrit le club dans un communiqué.

Le SK Beveren en D1A sans Marink Reedijk

"Arrivé au Freethiel à l'été 2024, Reedijk a rapidement instauré un style de jeu distinctif, une structure claire et une forte dynamique de groupe. Sous sa direction, le SK Beveren s'est affirmé comme une équipe disciplinée, stable et pratiquant un football séduisant et dominant. Les résultats sur le terrain ne se sont pas fait attendre. En deux saisons seulement, Reedijk a mené le club à la promotion et au titre. De plus, la saison 2025-2026 s'est conclue sans défaite, un exploit inédit dans le football professionnel belge depuis 1934."

Le SK Beveren va donc devoir rapidement lui trouver un successeur, qui n'est pas encore identifié. Comme dans tous les clubs de l'élite, la reprise des entraînements se fera dans une quinzaine de jours, tandis que le mercato bat, lui, déjà son plein même si la fenêtre des transferts n'est pas encore officiellement ouverte.

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