L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

Dans un communiqué publié ce mardi, la Fédération iranienne de football a appris que son quota de places alloué par la FIFA lui avait été retiré. "Les États-Unis empêchent les supporters iraniens d’assister aux matchs."

Versée dans le groupe de la Belgique, en compagnie de l’Égypte et de la Nouvelle-Zélande, la sélection iranienne a peiné pour obtenir ses visas pour le Mexique, puis pour les États-Unis.

L’Iran pourra bien jouer la Coupe du monde, mais son camp de base a été déplacé à Tijuana, ville frontalière du Mexique, tandis que les États-Unis ont refusé de délivrer un visa à une quinzaine de membres de la Fédération, dont le président Mehdi Taj.

Pas de billets pour les supporters iraniens à la Coupe du monde

L’escalade des tensions vient de connaître un nouvel épisode, ce mardi, puisque la fédération iranienne de football a annoncé, via un communiqué, que son quota de places pour la Coupe du monde lui avait été retiré.

La FIFA octroie 8 % des places à chaque fédération qualifiée, qui les vend ou les distribue ensuite à ses supporters, mais il n’y en aura donc pas pour l’Iran sur le sol américain.



"À trois jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, les États-Unis empêchent les supporters iraniens d’assister aux matchs de poule de l’équipe nationale. Nous ne pouvons fournir aucun billet aux supporters iraniens", a déploré la fédération iranienne.