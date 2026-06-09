Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2637

Les Diables Rouges ont participé à leur première vraie séance d'entraînement à Seattle, aux États-Unis, ce mardi. Un seul joueur manquait encore à l'appel.

Les Diables Rouges se sont entraînés dans les installations des Seattle Sounders, club de MLS. 25 des 26 joueurs ont pris part à la séance. Seul Zeno Debast manquait encore à l'appel.

Zeno Debast manquera le début de la Coupe du monde 2026

Le défenseur souffre pour rappel d'une lésion au muscle fléchisseur de la jambe (à la cuisse). Il n'avait pas pu prendre part aux entraînements ni aux matchs de préparation des Diables Rouges récemment. Il est d’ores et déjà forfait pour le premier match des Diables Rouges face à l'Égypte le lundi 15 juin prochain, mais la RTBF a également révélé qu'il devrait manquer l'entièreté de la phase de groupe, à savoir les trois premiers matchs. Rudi Garcia a seulement pour l'instant confirmé qu'il ne sera pas prêt pour affronter l'Égypte cependant.

Maarten Vandevoordt n'a pas accompagné de son côté le groupe aux États-Unis. Dans un premier temps annoncé du voyage aux États-Unis pour accompagner le groupe en tant que quatrième gardien non officiel, le joueur a finalement été contraint de rester en Belgique, son club, le RB Leipzig, s'étant montré réticent à ce qu'il fasse le voyage sans faire partie du groupe. Rudi Garcia avait expliqué qu'il aurait été présent pour prendre part aux séances d'entraînement avec les autres portiers.

Un quatrième gardien pour les séances d’entraînement malgré l’absence de Maarten Vandevoordt en Amérique du Nord ?

Het Laatste Nieuws a d'ailleurs révélé qu'il devrait tout de même y avoir un quatrième gardien. Il s'agirait du portier remplaçant des Seattle Sounders. Son nom ? Stefan Frei. Le natif d'Altstätten, en Suisse, est présent dans le club américain depuis 2013, avec lequel il a disputé près de 500 rencontres. Il accompagnera donc Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) et Mike Penders (Strasbourg - Chelsea).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

22:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

21:46
Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

21:46
OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

21:30
L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

19:00
OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

20:00
Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1 Analyse

Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1

19:30
Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

18:24
L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

17:58
7
Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

17:30
Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

17:00
Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

12:30
Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

16:00
L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

15:00
1
La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

15:30
Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

14:30
Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

14:00
Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

10:30
Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

13:20
Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

13:00
2
Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

11:30
L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

11:00
2
"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

23:06
1
Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

10:00
1
Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

09:30
Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

07:45
Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

09:00
Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

07:00
🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

23:00
Les Diables Rouges champions du monde ? Leur prime a de quoi donner le vertige

Les Diables Rouges champions du monde ? Leur prime a de quoi donner le vertige

08/06
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Huerta - Sibierski - Origi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Huerta - Sibierski - Origi

22:37
Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

23:30
Un nouveau partenaire pour les Diables Rouges juste avant le début de la Coupe du monde

Un nouveau partenaire pour les Diables Rouges juste avant le début de la Coupe du monde

08/06
Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

22:37
1
📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans

📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans

08/06
Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

08/06

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved