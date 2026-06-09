Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

Les Diables Rouges ont participé à leur première vraie séance d'entraînement à Seattle, aux États-Unis, ce mardi. Un seul joueur manquait encore à l'appel.

Les Diables Rouges se sont entraînés dans les installations des Seattle Sounders, club de MLS. 25 des 26 joueurs ont pris part à la séance. Seul Zeno Debast manquait encore à l'appel.

Zeno Debast manquera le début de la Coupe du monde 2026

Le défenseur souffre pour rappel d'une lésion au muscle fléchisseur de la jambe (à la cuisse). Il n'avait pas pu prendre part aux entraînements ni aux matchs de préparation des Diables Rouges récemment. Il est d’ores et déjà forfait pour le premier match des Diables Rouges face à l'Égypte le lundi 15 juin prochain, mais la RTBF a également révélé qu'il devrait manquer l'entièreté de la phase de groupe, à savoir les trois premiers matchs. Rudi Garcia a seulement pour l'instant confirmé qu'il ne sera pas prêt pour affronter l'Égypte cependant.

Maarten Vandevoordt n'a pas accompagné de son côté le groupe aux États-Unis. Dans un premier temps annoncé du voyage aux États-Unis pour accompagner le groupe en tant que quatrième gardien non officiel, le joueur a finalement été contraint de rester en Belgique, son club, le RB Leipzig, s'étant montré réticent à ce qu'il fasse le voyage sans faire partie du groupe. Rudi Garcia avait expliqué qu'il aurait été présent pour prendre part aux séances d'entraînement avec les autres portiers.

Un quatrième gardien pour les séances d’entraînement malgré l’absence de Maarten Vandevoordt en Amérique du Nord ?

Het Laatste Nieuws a d'ailleurs révélé qu'il devrait tout de même y avoir un quatrième gardien. Il s'agirait du portier remplaçant des Seattle Sounders. Son nom ? Stefan Frei. Le natif d'Altstätten, en Suisse, est présent dans le club américain depuis 2013, avec lequel il a disputé près de 500 rencontres. Il accompagnera donc Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) et Mike Penders (Strasbourg - Chelsea).